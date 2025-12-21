Apple TV: arriva Google Cast sull’app Android, ma iOS resta escluso

Nel panorama dello streaming, le scelte sulle tecnologie di casting stanno diventando sempre più strategiche. In questo contesto, Apple sorprende adottando una direzione diversa rispetto ad altri grandi player. Con un recente aggiornamento dell’app Apple TV per Android, è stato introdotto il supporto ufficiale a Google Cast, una novità che semplifica in modo netto la trasmissione di film e serie TV dallo smartphone al televisore.

Casting diretto da Android verso TV e Chromecast

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Grazie all’integrazione di Google Cast, gli utenti Android possono ora inviare i contenuti di Apple TV a smart TV compatibili, Chromecast e dispositivi Android TV con un semplice tocco. La funzione consente di passare rapidamente dalla visione su schermo piccolo a quella su grande schermo, senza configurazioni aggiuntive o passaggi intermedi.

Si tratta di un’aggiunta particolarmente rilevante, perché elimina una limitazione che fino a oggi rendeva l’esperienza Android meno fluida rispetto ad altre piattaforme. La trasmissione avviene in modo nativo, sfruttando l’ecosistema Google già presente su molti televisori e dongle multimediali.

Una scelta opposta a quella di Netflix

La mossa di Apple assume ancora più peso se confrontata con quanto deciso di recente da Netflix, che ha ridotto il supporto al casting da smartphone verso molte smart TV, spingendo l’uso delle app integrate nei televisori. Apple, invece, sembra puntare sulla flessibilità, offrendo agli utenti Android una funzione considerata da molti essenziale fin dal debutto dell’app.

Va ricordato che Apple TV su Android è arrivata solo all’inizio di quest’anno. L’introduzione del casting con Google Cast rafforza quindi l’idea di un’app pensata per adattarsi alle abitudini della piattaforma ospite, piuttosto che imporre soluzioni proprietarie.

iOS resta legato ad AirPlay

Questa apertura, però, non è universale. Il supporto a Google Cast è limitato alla versione Android dell’app. Su iOS, Apple TV continua a utilizzare esclusivamente AirPlay 2 per il mirroring e la trasmissione dei contenuti verso schermi esterni. Una distinzione netta, che riflette le logiche degli ecosistemi Apple e Google.

Come attivare Google Cast su Apple TV

Per utilizzare la nuova funzione è necessario aggiornare l’app Apple TV alla versione 2.2. Dopo l’installazione, l’icona di Google Cast compare nell’angolo in alto a destra durante la riproduzione, accanto al pulsante muto, oppure all’interno dell’overlay quando un contenuto viene messo in pausa.

Una novità che rende Apple TV più accessibile su Android e che potrebbe influenzare le scelte future anche nel settore dello streaming multipiattaforma.