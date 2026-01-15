Apple, svelate le prime informazioni sugli iPhone 18

La prossima famiglia di smartphone Apple sarà, salvo variazioni dell’ultimo minuto la serie iPhone 18. Il loro debutto sul mercato è atteso dopo l’estate mentre la fase di sviluppo procede senza intoppi. Allo stato attuale, la famiglia è entrata nella fase iniziale di prototipazione.

Questo consente di ottenere le primissime informazioni ufficiali su alcune delle caratteristiche hardware che potrebbero esserci sulla prossima famiglia iPhone 18. Stando a quanto condiviso da Digital Chat Station, Apple sembra intenzionata a rendere innovativi i nuovi smartphone e differenziarli dai precedenti modelli.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Non aspettiamoci una rivoluzione di design, quanto piuttosto una maggiore differenziazione tra i modelli. Le informazioni trapelate indicano che il modello standard di iPhone 18 sarà caratterizzato da un display OLED LTPO da 6,27 pollici. Il pannello potrà contare su un refresh rate a 120 Hz e sulla consolidata Dynamic Island.

Preparati per il futuro con gli iPhone 18 di Apple, l’azienda presenterà nuove tecnologie per una gamma di device rinnovata

Al suo fianco verrà proposto iPhone Air 2 che avrà un display LTPO da 6,55 pollici da 120 Hz. Apple non modificherà il design frontale di questo modello rispetto alla generazione precedente per massimizzare il family feeling.

Passando ai modelli Pro, l’azienda di Cupertino andrà ad integrare alcune novità importanti. Sia iPhone 18 Pro che iPhone 18 Pro Max verranno lanciati con pannelli LTPO da 120 Hz ma con diagonali diverse tra loco. Il modello Pro avrà un display da 6,27 mentre il Pro Max da 6,86 pollici.

In entrambi i casi è attesa l’integrazione del sistema Face ID sotto il display mentre resterà unicamente un foro per ospitare la fotocamera frontale. Di conseguenza, Apple andrà a modificare la funzionalità della Dynamic Island per adattarsi alle nuove dimensioni.

Questa feature è stata introdotta inizialmente con iPhone 14 Pro e da allora ha subito solo piccole modifiche. Con l’arrivo dei nuovi modelli che presentano esigenze di spazio sullo schermo diverse, potremo assistere a cambiamenti importanti.