Apple: quanto costerà il nuovo iPhone pieghevole?

L’industria degli smartphone sta attraversando una nuova fase di sperimentazione tecnologica. In tale scenario si inseriscono le aspettative attorno al primo dispositivo pieghevole di Apple, un iPhone che, secondo le analisi recenti, potrebbe diventare uno dei lanci più rilevanti del prossimo anno. Le proiezioni formulate da Fubon Research delineano un quadro particolarmente significativo. Il pieghevole di Cupertino potrebbe debuttare con un prezzo di circa 2.399 dollari. Una cifra che si posizionerebbe al vertice dell’attuale mercato degli smartphone. Tale stima è il risultato dell’incrocio tra dati della catena di approvvigionamento e obiettivi di margine ritenuti coerenti con la strategia del brand. Gli analisti attribuiscono la soglia di prezzo prevista non a logiche commerciali, ma a un insieme di fattori tecnici legati ai componenti utilizzati.

Ipotesi sul costo del nuovo iPhone pieghevole di Apple

Gli elementi maggiormente rilevanti riguardano il display flessibile di nuova generazione. Quest’ultimo, infatti, è indicato come particolarmente costoso per via dell’assenza di pieghe visibili. A ciò si unisce anche la complessità del meccanismo della cerniera, progettato per garantire resistenza nel lungo periodo. L’impiego di materiali leggeri avanzati e una batteria prevista come più capiente rispetto a quella dell’attuale iPhone 17 Pro Max contribuiscono ulteriormente a determinare il livello della cifra ipotizzata.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Anche considerando un costo particolarmente elevato, le previsioni di vendita risultano positive. Fubon Research ipotizza un potenziale di 15,4 milioni di unità nel complesso. Con 5,4 milioni già entro il 2026. Si tratta di stime che suggeriscono non solo una fiducia nel marchio, ma anche l’aspettativa che l’ingresso di Apple contribuisca a ridefinire l’intero settore. Se il dispositivo dovesse incontrare la risposta prevista, infatti, potrebbe segnare una nuova direzione per il mercato premium. Uno scenario che potrebbe spingere competitor e consumatori a ridefinire le proprie priorità tra innovazione, durata e valore percepito. In prospettiva, il segmento dei pieghevoli potrebbe così trasformarsi in uno dei principali terreni di sperimentazione per l’evoluzione degli smartphone.