Apple potrebbe stravolgere la strategia di lancio della serie iPhone 18

I prossimi smartphone di Apple prenderanno il nome di iPhone 18 e tutti si aspettano il loro debutto tra settembre e ottobre. Questa convinzione deriva dao molti anni in cui è stato adottato questo approccio da parte dell’azienda di Cupertino.

Tuttavia, le ultime indiscrezioni lasciano intendere che Apple potrebbe stravolgere i propri piani. L’azienda della mela potrebbe rinunciare al debutto dell’intera famiglia iPhone 18 in autunno per un approccio più scaglionato durante l’anno.

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Stando a quanto emerso in queste ore, gli analisti ritengono che il consueto appuntamento tra settembre e ottobre sarà riservato esclusivamente ai modelli di fascia alta. Il keyonote avrà come protagonisti iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e il primo iPhone pieghevole. La presentazione avrà anche lo scopo di preparare i mercati all’arrivo di questi modelli che debutteranno entro la fine dell’anno.

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Per scoprire gli altri modelli della famiglia bisognerà attendere la primavera del 2027. Con un secondo evento, verrà dato spazio alla variante standard di iPhone 18 standard e ad iPhone 18e. Più avanti nel corso dell’anno, invece, verranno forniti ulteriori dettagli sul lancio di iPhone Air 2.

Attraverso questo approccio, Apple punta a massimizzare le vendite attraverso lanci continui durante tutto l’anno. Dare maggiore attenzione ai modelli Pro nella fase iniziale vuol dire poter offrire ai consumatori un prodotto completo dotato di tutte le novità che l’azienda può offrire in termini hardware e software.

Passando alla dotazione tecnica attesa, gli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max saranno spinti dal SoC A20 Pro basato su processo produttivo a 2 nm. Sono attese novità per quanto riguarda il comparto fotografico con l’introduzione di un sistema ad apertura variabile e un sensore di immagine di nuova generazione. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.