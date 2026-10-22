Apple Pencil su iPhone Duo: supporto in anticipo con iOS 27.2

Chi ha già messo gli occhi su iPhone Duo e pensa di usarlo anche per scrivere o disegnare può stare tranquillo. Il supporto ad Apple Pencil sul primo pieghevole di Cupertino arriverà molto prima di quanto si potesse immaginare, e precisamente già la prossima settimana. Fino a oggi la compatibilità era data per certa ma mancava un dettaglio fondamentale, cioè il momento esatto in cui la penna avrebbe cominciato a funzionare davvero sul nuovo dispositivo.

Quando a settembre Apple ha presentato il suo primo smartphone pieghevole, l’azienda si era limitata a parlare di un supporto in arrivo entro la fine dell’anno. Nessuna data e nessun riferimento preciso a una versione del sistema operativo. Una formula abbastanza vaga da lasciare aperte molte ipotesi, perché “entro la fine dell’anno” poteva voler dire tra poche settimane come a ridosso delle feste. Adesso il quadro si è fatto molto più chiaro e i tempi sono decisamente più stretti.

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Apple Pencil su iPhone Duo arriva con iOS 27.2

La novità passa tutta da iOS 27.2, l’aggiornamento che porterà con sé la compatibilità con la penna di Apple. La versione Release Candidate, quella che di solito precede di poco il rilascio definitivo al pubblico, è stata distribuita lunedì. E stando alle prime prove la funzione è già operativa, con Apple Pencil che lavora regolarmente insieme a iPhone Duo.

Il passaggio dalla Release Candidate alla versione finale è normalmente breve, ed è proprio per questo che il debutto del supporto è atteso già per la prossima settimana. In pratica chi riceverà il pieghevole nei prossimi giorni potrebbe ritrovarsi la compatibilità con la penna digitale quasi in contemporanea con l’arrivo del telefono. Un tempismo piuttosto insolito, visto che la promessa iniziale lasciava intendere un’attesa più lunga.

Per Apple si tratta di un tassello importante. Un dispositivo che si apre e offre uno schermo più ampio si presta in modo naturale a prendere appunti, annotare documenti o fare schizzi, e la penna diventa quindi un accessorio molto più sensato rispetto a uno smartphone tradizionale. Averla subito disponibile cambia parecchio l’esperienza per chi ha scelto il foldable anche per questo motivo.

Spedizioni in ritardo per molti acquirenti

Se sul fronte software le notizie sono buone, su quello delle consegne la situazione è meno rosea. A causa di una domanda molto elevata e di scorte piuttosto ridotte, tanti tra quelli che hanno già ordinato iPhone Duo dovranno pazientare oltre il 23 ottobre, la data fissata per l’inizio delle spedizioni. Il pieghevole insomma sta andando a ruba e la disponibilità non riesce a tenere il passo con le richieste.

Si crea così una situazione curiosa. Da un lato il supporto ad Apple Pencil arriva prestissimo, dall’altro una parte degli acquirenti non avrà ancora tra le mani il telefono quando l’aggiornamento sarà disponibile. Per loro la compatibilità con la penna sarà già pronta al momento dell’accensione, senza bisogno di aspettare ulteriori aggiornamenti dopo la consegna.

Quanto al prezzo, iPhone Duo è acquistabile online da Galaxus a 2.369 euro. Il dato si riferisce all’aggiornamento del 21 ottobre 2026 alle ore 23:12.

Fonte: TecnoAndroid