Apple manterrà il controllo sull’AI di Google, senza tracce visibili di Gemini

L’accordo sull’intelligenza artificiale tra Apple e Google segna un passaggio delicato, ma anche molto misurato. La collaborazione prevede che le tecnologie di Google facciano da base alla nuova generazione di Apple Intelligence e alla futura evoluzione di Siri, ma con confini ben definiti. Dai dettagli emersi nelle ultime ore, l’impressione è che Apple abbia imposto condizioni stringenti per mantenere un controllo quasi totale sull’esperienza finale.

Secondo quanto riportato da The Information, chi ha avuto accesso ai prototipi di Siri basati su Gemini ha notato subito un elemento chiave: per l’utente non ci sarà alcun riferimento visibile a Google o al brand Gemini. L’assistente continuerà a presentarsi come un prodotto Apple a tutti gli effetti, sia nel linguaggio sia nell’interfaccia.

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Un’integrazione profonda ma sotto controllo

Apple potrà adattare il modello AI ai propri standard interni, intervenendo direttamente sul comportamento del sistema e richiedendo a Google modifiche mirate quando necessario. Un altro punto centrale riguarda la privacy: l’elaborazione continuerà ad avvenire su dispositivi Apple e tramite Private Cloud Compute, evitando che i dati degli utenti vengano esposti o condivisi con Google.

Uno degli obiettivi principali della partnership è migliorare le risposte legate alla conoscenza generale. La nuova Siri dovrebbe finalmente fornire risposte dirette su temi come dati demografici o informazioni scientifiche, superando il limite storico dei semplici rimandi a link esterni. L’AI di Google dovrebbe incidere anche sulle conversazioni più delicate, come quelle legate a supporto emotivo, benessere personale e salute mentale, con interazioni più articolate e naturali.

Due motori, un’unica esperienza

Apple sembra intenzionata a mantenere un sistema a doppio livello. Le funzioni più semplici, come timer e promemoria, continueranno a essere gestite localmente. L’AI basata su Gemini entrerà invece in gioco quando le richieste saranno ambigue o complesse, ad esempio nell’interpretazione del contesto o dei contenuti dei messaggi.

Il rilascio sarà graduale. Alcune funzioni arriveranno in primavera, mentre le capacità più avanzate, come la memoria delle conversazioni e i suggerimenti proattivi, dovrebbero essere presentate alla WWDC di giugno.