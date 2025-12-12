Apple MacBook Pro: lo sconto AMAZON è assurdo a Natale

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare e accendere oggi è sicuramente uno dei migliori in circolazione, proprio perché offre la possibilità di mettere le mani su prodotti di alto livello, come nel caso di Apple MacBook Pro, pagandolo sempre meno del listino iniziale.

Il risparmio è davvero elevato, con la possibilità di acquistare un notebook di ultima generazione, lanciato sul mercato nel corso del 2024, rappresenta sicuramente la migliore espressione secondo l’azienda di Cupertino. Il suo punto di forza è chiaramente il processore Apple M4, fiore all’occhiello con i suoi 10-core (con a fianco anche la GPU 10-core), capace quindi di raggiungere prestazioni al top, anche grazie ai 24GB di memoria RAM e 1TB di memoria interna su SSD.

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Il display non è altro che il solito eccellente Liquid Retina da 14,2 pollici, pannello che offre una qualità di dettaglio e nitidezza davvero sublimi, capaci di innalzare notevolmente il livello qualitativo della resa cromatica (e non solo). Il prodotto è realizzato con uno chassis in metallo, che presenta a sua volta finiture opache su tutta la superficie, ottimo perché non trattiene impronte, conferendogli a sua volta eleganza e qualità sopraffina (oltre che grande resistenza).

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Apple MacBook Pro non delude con questi sconti folli

La promozione di questi giorni è sicuramente una delle migliori in circolazione, difatti si parte da un listino di 2449 euro, per scendere di circa 600 euro, e arrivare in questo modo a poter sostenere un investimento finale di soli 1899 euro. Ordinatelo subito collegandovi qui, con spedizione gratuita a domicilio.

L’ordine da effettuare prevede comunque un tempo di consegna davvero ridottissimo, e la possibilità di scegliere tra due colorazioni differenti, in questo modo potrete optare per la più adatta alla vostra abitazione.