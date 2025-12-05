Apple: John Giannandrea ai saluti, arriva Amar Subramanya

A quanto pare in casa Apple è arrivato il momento di ristrutturazioni, non parliamo ovviamente di nulla a livello immobiliare, bensì ci riferiamo alla società e nello specifico al settore dell’azienda dedicato all’intelligenza artificiale e al machine learning, due macro aree che ovviamente fanno riferimento ad un unico grande output, ovvero l’intelligenza artificiale di Apple che come ben sappiamo negli ultimi anni non ha particolarmente brillato e l’azienda sicuramente ne è consapevole, tale consapevolezza probabilmente ha portato alla notizia che vi portiamo oggi, ovvero l’addio di John Giannandrea in favore di Amar Subramanya come vice president of AI.

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Tanta esperienza laddove serve

Nello specifico, tutti quelli che erano i compiti dedicati a Giannandrea, saranno ripartiti in maniera equa all’interno dei vari team che facevano riferimento proprio a quest’ultimo, nel dettaglio invece Subramanya che vanta una recente esperienza all’interno di Microsoft e addirittura un’esperienza di 16 anni all’interno di Google, si occuperà di fare da collante tra le varie parti in modo da ottimizzare la comunicazione e soprattutto la resa definitiva e finale di tutti gli sviluppi portati avanti in termini di Machine Learning.

Come potete intuire da soli l’obiettivo di Google e sicuramente quello di dare una marcia in più al proprio sviluppo per quanto riguarda l’intelligenza artificiale e soprattutto progettare una linea a lungo termine che riguardi Apple intelligence e le funzionalità che quest’ultima introdurrà nel corso dei prossimi anni, l’azienda infatti ha bisogno di dare una svolta a questo ramo per troppo tempo lasciato in secondo piano, questa riorganizzazione punta proprio a questo e il tutto è stato annunciato tramite un comunicato ufficiale rilasciato per l’appunto da Tim Cook che ha ringraziato il precedente vicepresidente ed è espresso il suo entusiasmo per l’arrivo ovviamente del suo successore.

Non rimane dunque che attendere per vedere in che cosa si tradurrà questo cambiamento, sebbene in tutta probabilità servirà a attendere ancora parecchio tempo per poter avere tra le mani un elemento tangibile dell’impegno di Apple.