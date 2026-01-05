Apple iPhone 17 Pro Max non è mai costato così POCO su Amazon

Un risparmio davvero fuori dal normale per tutti gli utenti che oggi sono interessati all’acquisto di Apple iPhone 17 Pro Max, dispositivo che viene a costare decisamente meno del previsto, e che nasconde comunque la possibilità di aprire le porte verso prestazioni più uniche che rare, anche in termini fotografici.

Il dispositivo presenta dimensioni superiori alla media, raggiungendo un peso di 231 grammi, con 163,4 x 78 x 8,75 millimetri di spessore, è chiaramente difficile da trasportare, e leggermente ingombrante, ma resta sicuramente saldo, resistente e duraturo. Il display è da 6,9 pollici di diagonale, con una risoluzione di 1320 x 2868 pixel, una densità di 460 ppi, appoggiandosi a tecnologia Super Retina XDR OLED con 120 hz di refresh rate e protezione Ceramic Shield 2.

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Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo presenta nella parte posteriore ben 3 sensori differenti, tutti da 48 megapixel, suddivisi in un principale, ultragrandangolare e teleobiettivo. La stabilizzazione ottica facilita la ripresa e gli scatti in mobilità, mentre il sensore anteriore da 18 megapixel con apertura F1.9 è perfetto per realizzare selfie e vlog di qualità.

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Apple iPhone 17 Pro Max: ecco la promo del momento

Lo sconto che tutti devono cogliere subito al volo è disponibile direttamente su Amazon a questo link. Il listino parte da 1489 euro, in questi giorni Amazon lo ha scontato di base a 1429 euro, per poi applicare un altro sconto di 33,45 euro in automatico al check-out, così da arrivare a spendere poco meno di 1400 euro per lo smartphone top di gamma dell’azienda di Cupertino.

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