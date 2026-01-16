Apple iPhone 16: sconto di 180 euro per poco tempo su Amazon

Apple iPhone 16 è disponibile su Amazon per poco tempo con uno sconto molto speciale, difatti gli utenti possono farlo proprio con una riduzione di circa 180 euro sul listino iniziale, il tutto senza limiti o vincoli particolari, godendo nel contempo della solita garanzia legale della durata di 24 mesi (ed è anche sbrandizzato, quindi con aggiornamenti di sistema ricevuti dal produttore).

L’utente che decide di avvicinarsi a questo dispositivo deve prima di tutto sapere che le sue dimensioni sono inferiori alle aspettative, si raggiunge un peso di 170 grammi, con misure che invece si fermano 147,6 x 71,6 x 7,8 mm. Il display è da 6,1 pollici di diagonale, un Super Retina XDR OLED, raggiunge una risoluzione massima di 1179 x 2556 pixel, sempre con densità di 460 ppi e 60Hz di refresh rate (ha anche protezione Ceramic Shield). Il processore è Apple A18, esa-core con una frequenza di clock di 3,46GHz, sempre con Apple GPU (5-core), supportato a sua volta da 8GB di RAM. Buon supporto anche dal comparto fotografico, dove si possono trovare due sensori differenti: un principale di 48 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 12 megapixel.

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Apple iPhone 16: lo sconto è di 180 euro su Amazon

La promozione disponibile oggi è davvero una delle migliori in assoluto, il suo listino di 879 euro è un lontanissimo ricordo, con il consumatore che invece si ritrova a dover investire un contributo tutt’altro che elevato: soli 699 euro per il suo acquisto definitivo al seguente link.

Coloro che sceglieranno di acquistarlo devono comunque sapere essere disponibili due colorazioni all’incirca allo stesso prezzo, tutte le altre sono in vendita a prezzi più alti o differenti. Le differenze tra le due sono solamente legate al colore della scocca, nulla cambia per quanto riguarda le prestazioni o il taglio di memoria (da 128GB).