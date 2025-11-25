Apple iPhone 16: offerta STREPITOSA con il Black Friday di Amazon

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare un Apple iPhone 16, il prezzo di vendita del prodotto ex top di gamma dell’azienda di Cupertino è decisamente ribassato, così da essere effettivamente sicuri di poter mettere le mani su un device eccellente sotto molteplici punti di vista, per raggiungere ugualmente prestazioni al top, ma con il minimo dispendio economico per l’acquisto effettuato su Amazon.

Lo smartphone è caratterizzato da un ampio display da 6,1 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione di 1179 x 2556 pixel, un Super Retina XDR OLED che raggiunge una densità di 460 ppi, sempre con refresh rate a 60Hz, fermo restando che parliamo di una protezione Ceramic Shield e la perfetta protezione da graffi e urti di vario genere. Il processore è il solito ottimo Apple A18, un SoC che apre le porte verso prestazioni al top, e la possibilità di appoggiarsi all’ottima GPU Apple 5-core, con alle spalle anche 8GB di RAM e un quantitativo di memoria interna che varia in relazione alla scelta effettuata, ma che va ricordato non essere espandibile con microSD.

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Eccellente è anche il comparto fotografico, dove il consumatore si ritrova a poter approfittare di una soluzione davvero versatile, nella parte posteriore sono stati posizionati due sensori: un principale da 48 megapixel seguito a ruota da un secondario ultra-grandangolare da 12 megapixel.

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Apple iPhone 16: una promozione così non si era mai vista prima

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare Apple iPhone 16, lo smartphone può essere vostro con un investimento finale di soli 679 euro, contro gli 879 euro previsti in origine di listino, approfittando di un risparmio complessivo di 200 euro, una cifra più che valida per tutti coloro che lo stavano davvero cercando e che possono acquistarlo oggi a questo link.