Apple iPad Pro, il prezzo AMAZON Black Friday crolla di quasi 400 euro

Una promozione assolutamente di tutto rispetto si prospetta all’orizzone durante l’Amazon Black Friday, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su Apple iPad Pro, il tablet top di gamma dell’azienda di Cupertino, andandolo a pagare addirittura quasi 400 euro in meno del listino iniziale. Un risparmio non da poco che apre le porte verso un settore e un prodotto spesso davvero impossibile da raggiungere.

Il modello che può essere vostro oggi in promozione presenta un display da 11 pollici di diagonale, un bellissimo Liquid Retina che propone una risoluzione elevata, colori estremamente precisi e soprattutto un dettaglio che difficilmente possiamo trovare su un altro tablet. Alla base è comunque presente il processore Apple M4 di ultima generazione, un SoC che offre prestazioni al top, pronte a fare la differenza in un mercato assolutamente ricco di soluzioni su cui fare affidamento, con alle spalle (nel nostro caso almeno) 256GB di memoria interna.

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Da notare che il modello attualmente in promozione, e di cui vi parliamo nell’articolo, prevede la connettività legata in via esclusiva al solo WiFi. Ciò sta a significare che il consumatore si ritrova a potersi collegare alla rete solo affidandosi al WiFi di casa, e non a eSIM o altro tipo di collegamenti.

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Apple iPad Pro, la promozione su Amazon è da urlo

E’ arrivato il momento di pensare di acquistare un Apple iPad Pro di ultima generazione, l’utente si ritrova a poter sostenere un investimento finale di soli 892 euro, partendo comunque da un listino di 1219 euro, con uno sconto effettivo di quasi 400 euro. Ordinatelo subito collegandovi qui.

Tutti gli utenti possono pensare di acquistarlo, tramite il link sovrastante, ricevendolo direttamente presso il proprio domicilio entro pochi giorno dall’ordine.