Apple iPad, lo sconto AMAZON imperdibile vi fa risparmiare tantissimo

Il segmento dei tablet, dopo un periodo di flessione, è tornato ad alzare giustamente la propria voce, per questo motivo al giorno d’oggi troviamo tantissimi modelli di qualità in vendita su Amazon (e presso i principali rivenditori di elettronica), molto spesso anche a prezzi convenienti. Uno dei più richiesti e desiderati resta ancora oggi Apple iPad, proprio per la presenza all’interno dell’ecosistema di Apple, e per la sua capacità di innalzare notevolmente il livello qualitativo, ma con il minimo sforzo economico.

Lanciato ufficialmente sul mercato, in versione rinnovata, nel corso dell’anno precedente, il prodotto in questione presenta un display Liquid Retina da 11 pollici, le cui cornici sono sufficientemente sottili, ma sono i colori, i dettagli e la nitidezza a farla da padroni. Il touchscreen funziona ovviamente alla perfezione, anche grazie a un processore, Apple A16, che finalmente innalza il livello qualitativo delle performance e delle prestazioni, raggiungendo picchi inaspettati, soprattutto in rapporto alla cifra di vendita.

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Nel momento in cui decidete di acquistare un Apple iPad, dovete sapere che la memoria interna non è espandibile, per questo motivo valutate attentamente il taglio di memoria che scegliete; oltretutto è bene sapere che di base non si collega al 4G/5G, ma è solo WiFi, spetta a voi scegliere la versione corretta in fase d’acquisto (ovviamente WiFi + Cellular costerà di più).

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Amazon, ecco lo sconto su Apple iPad

Il tablet di Apple ha oggi un costo decisamente più basso del normale, proprio perché parte da un listino di 389 euro, ma è stato applicato uno sconto del 10%, così da poter risparmiare quei 40€ che non fanno mai male, e arrivare a dover sostenere un investimento finale di 349 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

In fase d’acquisto potrete scegliere tra quattro colori differenti, ma attenzione, i prezzi potrebbero variare.