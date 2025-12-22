Apple iPad Air 11″ ha un PREZZO più basso del Black Friday 2025 su Amazon

Gli Apple iPad Air sono chiaramente tra i tablet più amati e richiesti direttamente dal pubblico, per questo motivo apprezziamo la scelta di Amazon di abbassare di molto il loro prezzo di vendita, soprattutto in un periodo dell’anno in cui tanti stanno ricorrendo all’acquisto di dispositivi di questo tipo. Il risparmio è notevole sul listino originario, facilitando di molto la vita di coloro che ne sono alla ricerca.

Nell’avvicinamento a un tablet Apple è bene conoscere alcuni dettagli da non trascurare: prima di tutto all’interno della confezione è assente il caricabatterie, ciò sta a significare che il consumatore dovrà acquistarlo a parte (attenzione che sia compatibile), non manca invece il cavo USB-C to USB-C, utile per il collegamento. La memoria interna, nel nostro caso da 128GB, non è espandibile con l’ausilio di una microSD; è possibile fare affidamento sul cloud, chiaramente, ma resta un limite importante da non perdere di vista. Per ultima va considerata la connettività, per il semplice fatto che di base il prodotto si appoggia solo ed esclusivamente al WiFi, senza avere la possibilità di utilizzare eSIM o similari per la connessione 5G.

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Apple iPad Air 11″, l’occasione con i prezzi più bassi su Amazon

L’occasione per acquistare finalmente Apple iPad Air è arrivata, solo durante il periodo di Natale gli utenti possono pensare di mettere le mani sull’ultimo prodotto di casa Apple pagandolo, nella variante solo WiFi con 128GB di memoria interna, solamente 559 euro (contro i 669 euro di listino). Premete questo link per ordinarlo.

Al momento dell’acquisto potrete comunque scegliere tra tre colorazioni differenti, tutte in vendita sostanzialmente allo stesso identico prezzo. In alternativa potete anche scegliere modelli con più memoria interna, con prezzi crescenti.