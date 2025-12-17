Apple, iOS 26: quante funzioni ancora in sviluppo, le svela una build interna

Una build interna di iOS 26, proveniente da un iPhone prototipale, ha iniziato a circolare nei giorni scorsi offrendo uno sguardo piuttosto ampio sui lavori in corso all’interno di Apple. Non si tratta di una versione destinata al pubblico, ma di codice preliminare che include numerosi feature flag, utili per capire direzioni di sviluppo, priorità e possibili finestre temporali di rilascio.

Cosa rivelano i feature flag di iOS 26

Come spesso accade con il software interno, le stringhe individuate non descrivono nel dettaglio il funzionamento delle singole funzioni. I riferimenti emersi permettono però di collegare aree precise dell’ecosistema Apple, dagli accessori per la casa ai dispositivi audio, fino alle piattaforme di realtà mista e ai servizi di sistema.

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Tra i riferimenti hardware spicca l’architettura J229, associata a un accessorio domestico non meglio identificato. Le stringhe legate a sensori e modelli previsionali fanno pensare a un dispositivo smart per la casa, senza chiarire se si tratti di una videocamera o di un hub standalone.

Molto dettagliati sono i riferimenti ad AirTag 2, con stringhe che citano miglioramenti al Bluetooth, alla gestione della batteria e alla localizzazione collaborativa. La presenza di etichette con riferimento al 2025 suggerisce una pianificazione iniziale in quell’anno, poi potenzialmente rivista.

Per quanto riguarda AirPods, il codice menziona funzioni avanzate come promemoria contestuali, analisi delle conversazioni e una comprensione più precisa dell’ambiente esterno. Alcune voci sono associate alla primavera 2026, mentre altre indicano finestre precedenti.

Salute, Siri e app di sistema

Sul fronte software emergono indicazioni su Health+, un possibile servizio in abbonamento basato su AI, con una tempistica collocata nella primavera 2026. Sempre nello stesso ambito compaiono riferimenti a funzioni di lungo periodo, alcune addirittura proiettate verso il 2030.

Ampio spazio è dedicato a Siri, con numerose stringhe legate a una versione più intelligente e integrata con Spotlight. Anche in questo caso, la finestra temporale ricorrente è la primavera 2026.

Non mancano novità per app come Freeform, Diario, Wallet, Foto e Mail, oltre a miglioramenti strutturali in ambito accessibilità, tra Live Captions, Magnifier e Live Listen.

Uno sviluppo in continua evoluzione

Tutte le informazioni emerse riflettono lo stato dei lavori a metà 2025. Apple potrebbe modificare piani, tempistiche o accantonare alcune funzioni. La build di iOS 26 non rappresenta un elenco definitivo, ma offre un’indicazione chiara della direzione: un ecosistema sempre più integrato, intelligente e orientato al lungo periodo.