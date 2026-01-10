App Store: le app scelte da Apple per iniziare il 2026 con nuove abitudini

App Store apre il 2026 con una selezione editoriale pensata per accompagnare l’inizio dell’anno tra buoni propositi, benessere personale e riorganizzazione delle routine quotidiane. Gli editor di Apple hanno individuato 26 appconsiderate particolarmente adatte a questo periodo di ripartenza. Si tratta di una raccolta trasversale, che tocca salute, produttività, equilibrio emotivo, creatività e tempo libero, con l’obiettivo di suggerire strumenti utili senza imporre modelli rigidi.

Benessere fisico e movimento quotidiano

Tra le app dedicate alla forma fisica spicca Yazio, pensata per aumentare la consapevolezza alimentare attraverso il monitoraggio dei pasti e il supporto di funzioni avanzate per l’analisi dei cibi. Sul fronte dell’allenamento, Hevy consente di pianificare e registrare le sessioni in palestra, mantenendo l’attenzione anche sul recupero. Più orientata alla quotidianità è GO Club: Step Counter, che incentiva il movimento partendo dal semplice conteggio dei passi, integrandosi con Apple Watch e widget di sistema.

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Sport, organizzazione e nuove routine

Per chi vive lo sport come passione costante, Strava resta un riferimento per la registrazione e l’analisi delle attività, mentre Komoot aiuta a scoprire e pianificare percorsi per ciclismo, corsa ed escursionismo.

Sul versante della produttività, Tiimo propone un’organizzazione visiva delle attività, affiancata da strumenti per la concentrazione. MindNode punta invece sulle mappe mentali per trasformare idee e progetti in schemi operativi. Nella selezione rientra anche ChatGPT, indicata come supporto versatile per scrittura, brainstorming e pianificazione. A chi vuole costruire nuove abitudini nel tempo si rivolge Streaks, basata sulla continuità quotidiana.

Emozioni, ricordi e passioni

Per il benessere emotivo trovano spazio Ahead – Emotional Companion e Calm, entrambe orientate alla gestione dello stress e alla consapevolezza personale. Sul piano dei ricordi, Retro – Foto con amici propone un approccio più intimo alla fotografia, mentre Polarsteps accompagna la documentazione dei viaggi. Per scoprire nuovi hobby, infine, spazio a CapWords AI, Moises e PictureThis.

Meta descrizione: App Store inaugura il 2026 con una selezione di 26 app scelte da Apple per benessere, produttività, sport, emozioni e nuovi hobby, pensate per iniziare l’anno con nuove abitudini.