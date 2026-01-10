App Store: 26 app scelte da Apple per iniziare il 2026

L’inizio di un nuovo anno ha portato una selezione di app scelta dagli editor dell’App Store di Apple. Non si tratta solo di strumenti per “fare di più”, ma di piccoli alleati pensati per aiutare gli utenti a stare meglio. Il benessere fisico resta uno dei temi centrali di ogni nuovo inizio, soprattutto quando si parla di alimentazione e movimento. A tal proposito, Yazio prova a togliere complessità a un ambito spesso vissuto con rigidità, offrendo un modo semplice per osservare ciò che mangiamo senza trasformare ogni pasto in un calcolo ossessivo. L’integrazione dell’intelligenza artificiale, capace di analizzare un piatto a partire da una foto, va proprio in tale direzione. Lo stesso vale per Hevy, che si rivolge a chi frequenta la palestra senza ambizioni agonistiche ma con il desiderio di non improvvisare. Registrare gli allenamenti e tenere traccia dei progressi diventa un modo per costruire continuità, rispettando anche i tempi di recupero, spesso ignorati.

App Store: ecco le app consigliate da Apple con il nuovo anno

Per chi preferisce un’attività più spontanea, camminare resta il gesto più naturale. GO Club: Step Counter parte da qui e aggiunge piccoli stimoli quotidiani, tra widget curati e integrazione con Apple Watch. Quando invece lo sport diventa una passione vera, il supporto tecnologico cambia scala. Strava continua a essere un riferimento per chi corre o pedala, grazie alla combinazione di analisi dettagliata e dimensione sociale. Mentre Komoot si rivolge a chi ama esplorare, suggerendo percorsi su misura per uscite all’aria aperta che nascono spesso vicino a casa.

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Apple non dimentica anche la necessità di riorganizzare tempo e idee. App come Tiimo puntano a ridurre il senso di sopraffazione, spezzando le attività in passaggi più gestibili e visivamente chiari. MindNode segue una logica diversa ma complementare, aiutando a mettere ordine nei pensieri attraverso mappe mentali che trasformano intuizioni sparse in progetti concreti. In tale scenario si inserisce anche ChatGPT, indicata come uno strumento trasversale per il brainstorming, la scrittura e la pianificazione. Streaks, infine, lavora sulla motivazione quotidiana.

Non manca uno spazio dedicato all’equilibrio emotivo. A tal proposito, Ahead propone percorsi guidati per affrontare momenti di difficoltà. Mentre Calm continua a presidiare il territorio della meditazione e del riposo, due dimensioni sempre più fragili nella vita di tutti i giorni. Accanto alla cura di sé, emerge anche il desiderio di conservare ricordi autentici. Retro sceglie un approccio intimo alla fotografia, lontano dalle dinamiche dei social tradizionali. Mentre Polarsteps trasforma il viaggio in un racconto visivo che cresce tappa dopo tappa. Chiude la selezione sull’App Store di Apple uno sguardo verso nuove curiosità. Che si tratti di imparare una lingua partendo dagli oggetti di casa con CapWords AI, di esercitarsi con la musica grazie a Moises o di prendersi cura delle piante con PictureThis.