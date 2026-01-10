Per più di dieci anni Android Auto e Apple CarPlay hanno rappresentato la risposta più semplice a un problema evidente: i sistemi di infotainment integrati nelle auto erano lenti, poco aggiornati e spesso frustranti. Collegare lo smartphone significava portare in auto mappe affidabili, musica in streaming e assistenti vocali già familiari. Oggi però quel modello inizia a mostrare i primi segni di cedimento. Sempre più costruttori stanno riconsiderando il ruolo di Android Auto e CarPlay, aprendo a uno scenario in cui l’auto diventa un ecosistema digitale autonomo, meno dipendente dallo smartphone.

Il primo strappo arriva dai costruttori

Il segnale più forte è arrivato da General Motors, che ha annunciato l’abbandono progressivo di Android Auto e CarPlay sui futuri modelli elettrici. Al loro posto, un sistema proprietario sviluppato internamente, basato su tecnologie Google ma profondamente integrato con il veicolo. GM non è un caso isolato. Anche gruppi europei come BMW, Mercedes-Benz e Volkswagen stanno lavorando a piattaforme comuni per ridurre la dipendenza da Apple e Google. L’obiettivo non è rinunciare alla connettività, ma controllarla direttamente, senza delegare l’esperienza digitale a un attore esterno.

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CarPlay Ultra e il problema del controllo

Il lancio di CarPlay Ultra ha reso ancora più evidente la frattura. La nuova piattaforma di Apple promette un’integrazione totale con tutte le schermate dell’auto, dal display centrale al quadro strumenti. Un salto tecnologico importante, ma anche una richiesta di controllo senza precedenti. Molti costruttori hanno fatto un passo indietro. Alcuni hanno scelto di continuare con il CarPlay tradizionale, altri hanno preferito interrompere del tutto il supporto. Il messaggio è chiaro: le case automobilistiche non vogliono cedere a terzi la gestione completa dell’interfaccia, dei dati e dell’esperienza di guida.

Il vero nodo è il valore dei dati

Il motivo non è economico in senso stretto. Android Auto e CarPlay non sono costosi da integrare. Il punto centrale è un altro: i dati. Navigazione, abitudini di utilizzo, preferenze musicali, tempi di percorrenza, comandi vocali. Tutte informazioni che oggi alimentano gli ecosistemi di Google e Apple, non quelli dei costruttori. In un’auto sempre più connessa, il software diventa la vera leva strategica. Controllare i dati significa poter sviluppare servizi, abbonamenti, assistenti intelligenti e modelli di business a lungo termine. Rinunciare a questo controllo equivale a restare semplici fornitori di hardware.