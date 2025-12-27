Android 16 QPR3: arrivano 160 nuove emoji e restyling per altre

Di recente Google ha rilasciato la prima beta di Android 16 QPR3, si tratta di una versione iniziale del software disponibile per tutti i dispositivi pixel compatibili e ovviamente iscritti al programma di beta, questo update non introduce cambiamenti sostanziali o stravolgimenti ma va a ritoccare un elemento che spesso cade nel dimenticatoio, stiamo parlando delle emoji, nello specifico Google ha ritoccato l’aspetto di alcune emoji introducendo il supporto anche a nuove 160 emoji all’integrazione del supporto all’Unicode 17, nello specifico, Google ha lavorato per rendere molte emoji più simili alle loro controparti iOS.

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Che cosa cambia

Con l’introduzione al supporto all’unicocode 17 esordiscono la bellezza di 163 nuove emoji che ovviamente godono di un design decisamente rinnovato e introducono una piccola ventata di rinnovamento ad un elemento tutto sommato molto statico, nello specifico le vere novità sono rappresentate dalle seguenti emoji: volto distorto, nuvoletta rissosa, creatura pelosa, orca, frana, trombone, tesoro, ballerina, persone con orecchie da coniglio e persone che lottano.

Nello specifico, queste nuove emoji sono disponibili per coloro che eseguono la beta della versione di Android in questione mentre per gli utenti appartenenti al canale stabile sarà necessario attendere marzo 2026 o anche oltre dal momento che molti produttori tendono a saltare questa tipologia di update, includendola negli aggiornamenti maggiori, dunque non è da escludere la possibilità che per gli utenti comuni tutto ciò possa arrivare con Android 17.

Per quanto riguarda il resto delle emoji, molte hanno subito un restyling all’insegna di una maggiore somiglianza con la controparte presente su iOS, non si sa bene perché Google abbia preferito fare così ma illecito pensare che il tutto sia votato ad una migliore coerenza tra sistemi, ovviamente non tutte le emoji hanno subito questa tipologia di cambiamento, altre hanno semplicemente goduto di un miglioramento in termini di design in modo da risultare decisamente più gradevoli alla vista.