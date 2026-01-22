Anche Toyota Land Cruiser 300 diventa ibrida e debutta in Europa

Toyota ha ufficialmente presentato in Europa la Land Cruiser 300 Performance Hybrid. Un passaggio importante nella storia di uno dei fuoristrada più iconici al mondo. Per la prima volta, la celebre Land Cruiser della generazione 300 è offerta con una motorizzazione ibrida. Questa transizione riflette l’evoluzione della mobilità verso soluzioni più sostenibili. Il tutto senza però snaturare la vocazione di robustezza e capacità off-road che ha reso questo modello un riferimento.

Il modello è basato sulla piattaforma già consolidata della serie 300, ma integra un sistema di propulsione che combina un motore termico con un’unità elettrica e una batteria dedicata. Questo sistema non è solo un “ibrido leggero”. Anzi, è progettato per ottimizzare consumi e prestazioni. Offre, infatti, una migliore efficienza nei percorsi di tutti i giorni e un supporto elettrico nei momenti cruciali come ripartenze o salite.

Ciò che balza all’occhio è la capacità di conciliare due mondi spesso considerati opposti: l’energia elettrica, con i suoi benefici ambientali e di comfort, e l’attitudine off-road pura. La Land Cruiser 300 Performance Hybrid mantiene infatti tutte le caratteristiche che l’hanno resa una leggenda. Dalla trazione integrale permanente, agli angoli di attacco e di uscita studiati per affrontare terreni impegnativi, fino alla struttura robusta in grado di sopportare sollecitazioni elevate anche lontano dalle strade asfaltate.

Toyota aggiorna la sua celebre Land Cruiser 300 con un’innovativa motorizzazione per la prima volta ibrida

In termini pratici, l’adozione dell’ibrido porta vantaggi concreti. I consumi e le emissioni scendono rispetto alle versioni esclusivamente termiche, senza però compromettere la prontezza di risposta o la capacità di traino e carico che molti proprietari di Land Cruiser richiedono. In città, il supporto elettrico rende le partenze più morbide e l’esperienza di guida più silenziosa. Mentre come fuoristrada la combinazione termico-elettrico può offrire un’erogazione più lineare e controllabile.

All’interno, la Performance Hybrid non tradisce il carattere premium tipico della Land Cruiser, con finiture curate, materiali robusti e una dotazione tecnologica moderna. Sistemi di assistenza alla guida, connettività avanzata e un’interfaccia utente aggiornata completano un quadro che punta a soddisfare sia gli appassionati dell’avventura sia chi utilizza il veicolo come compagno affidabile per viaggi e spostamenti quotidiani.

Il lancio europeo della Land Cruiser 300 Performance Hybrid arriva in un momento in cui i grandi SUV e i fuoristrada stanno gradualmente integrando soluzioni alternative alle tradizionali motorizzazioni a benzina o diesel. Un cambiamento importante per rispondere alle richieste di normative più severe sulle emissioni e alle aspettative dei clienti che vogliono coniugare performance e sostenibilità.