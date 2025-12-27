AMD e la strategia Low Power nella fascia gaming

Senza presentazioni ufficiali né annunci in grande stile, AMD ha introdotto una variante della sua GPU di fascia gaming pensata per chi guarda con attenzione ai consumi e alla gestione termica. Il suffisso LP, che sta per Low Power, chiarisce subito l’obiettivo. Ovvero quello di ridurre l’assorbimento energetico mantenendo intatta l’identità del prodotto.

Il dato che fa la differenza è il TDP, che scende a 140watt rispetto ai 160 watt della versione standard, con una riduzione che supera il 12%. Non è un taglio drastico, ma sufficiente a rendere la scheda più adatta a sistemi compatti, alimentatori meno potenti e configurazioni dove silenziosità ed efficienza contano quanto le prestazioni pure. In un periodo in cui molte GPU spingono verso consumi sempre più elevati, la scelta di AMD appare come un tentativo di riportare equilibrio nella fascia medio-bassa, offrendo un’alternativa più razionale a chi non vuole rincorrere numeri estremi.

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AMD Radeon RX 9060 XT Low Power: stessa architettura, meno watt

Dal punto di vista tecnico, AMD non ha stravolto nulla. La Radeon RX 9060 XT Low Power conserva la stessa architettura del modello tradizionale, con 32 Compute Unit e 2.048 Stream Processor, affiancati da acceleratori dedicati al ray tracing e all’intelligenza artificiale. Anche il numero di transistor resta invariato, segno che il chip è esattamente lo stesso, semplicemente configurato per lavorare con un profilo energetico più contenuto.

La memoria segue lo stesso approccio. Parliamo di GDDR6 con bus a 128bit, Infinity Cache da 32MB e una banda che raggiunge i 320GB/s. Al momento, la variante Low Power è stata osservata solo con 16GB di VRAM, una scelta che rafforza l’idea di un prodotto pensato per durare nel tempo e gestire senza affanni i titoli più recenti. Restano identiche anche le porte video e il supporto ai codec moderni, così come la compatibilità con le tecnologie più recenti.

La differenza concreta emerge nell’integrazione. AMD infatti, indica un alimentatore consigliato da 450watt, abbassando la soglia d’ingresso per chi vuole assemblare un PC equilibrato. È plausibile che questa GPU trovi spazio soprattutto nei preassemblati o nei sistemi compatti, dove ogni watt risparmiato semplifica la progettazione. Insomma, non è una scheda pensata per stupire, ma per funzionare bene in contesti reali, ed è proprio questo il suo punto di forza.