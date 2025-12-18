Amazon supera le offerte del Black Friday: a Natale la tecnologia è quasi gratis

Amazon è pronto a dare ancora una volta grandi garanzie in quanto uno dei migliori siti e-commerce in assoluto e lo dimostra con delle offerte clamorose. I regali di Natale sono al sicuro anche questa volta con dei prodotti eccezionali in super sconto, ma se volete trovarli tutti i giorni senza dover perdere tempo, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.
Amazon produce offerte clamorose per i regali di Natale, ecco cosa c’è a disposizione
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Amazon Kindle (Ultimo modello), più leggero e compatto, schermo antiriflesso, cambio pagina più rapido, illuminazione frontale regolabile, 16 GB, con pubblicità, Nero, PREZZO: 89,00€, LINK;
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Panasonic Lumix DC-G100DWEGK, mirrorless Micro Quattro Terzi con obiettivi 12-32mm e 35-100mm, 20,3MP, 4K 30p, FHD 60, monitor free-angle, ricarica USB-C, PREZZO: 599,00€, LINK;
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LEFANT M2 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con mappatura, 6000Pa, navigazione laser dToF, evitamento ostacoli, svuotamento automatico, WiFi/App/Alexa, PREZZO: 199,98€, LINK;
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Lenovo Tab M11, tablet 11″ WUXGA, MediaTek Helio G88, RAM 4GB, 128GB, WiFi, Android 13, scocca alluminio, Seafoam Green, Tab Pen inclusa, PREZZO: 138,00€, LINK;
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SATECHI 4 in 1 USB C Mobile Hub, HDMI 4K, ricarica PD 100W, trasferimento dati 10 Gbps, jack 3,5 mm, per iPad Air, MacBook, Switch OLED e altro, PREZZO: 42,49€, LINK;
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DJI Mavic 4 Pro Combo Creator 512 GB con DJI RC Pro 2, drone con tripla fotocamera, Hasselblad 100 MP CMOS 4/3, volo fino a 51 minuti, tre batterie, hub ricarica e altro, PREZZO: 3.290,99€, LINK;
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DJI Neo, mini drone 135 g con fotocamera UHD 4K, decollo dalla mano, tracking soggetto, QuickShot, video stabilizzati, senza radiocomando, PREZZO: 149,00€, LINK;
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realme P3 lite, smartphone verde, 8+256 GB, display 120 Hz, batteria 6000 mAh, chipset T7250, fotocamera AI 50 MP, ricarica 15 W, PREZZO: 133,25€, LINK;
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Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (S32CG554), curvo 1000R, 32″, 2560×1440, HDR10, VA, 165 Hz, 1 ms MPRT, FreeSync, HDMI, DisplayPort, ingresso audio, PREZZO: 187,50€, LINK;
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Logitech Signature Slim K950, tastiera wireless, switch tra dispositivi, digitazione silenziosa, Bluetooth, Windows/Mac/Chrome, layout italiano QWERTY, Grafite, PREZZO: 89,49€, LINK.