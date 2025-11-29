Amazon stupisce con offerte ancora a tema Black Friday: sono segrete

Queste sono le offerte più interessanti del giorno e ovviamente arrivano da parte di Amazon. L’azienda ci tiene a tenere una marcia continua e inflessibile, fatta di sconti importanti e soprattutto di prodotti di alto livello. Per prenderli al volo tutti i giorni, bisogna essere iscritti al nostro canale Telegram ufficiale che si occupa di segnalare i migliori sconti Amazon in tempo reale. Clicca qui per accedere. Sarà tutto molto più agevole per tutti. Basta infatti seguire il canale in quanto la nostra squadra di autori si impegna quotidianamente per ricercare i prezzi più interessanti sui prodotti più gettonati del momento.
Amazon mette ancora a disposizione tante offerte interessanti, c’è la lista in basso
Una lista infinita di offerte è disponibile oggi su Amazon per quanto riguarda gli sconti migliori ma noi abbiamo deciso di fare una scrematura e mettere a vostra disposizione solo i prodotti più interessanti. Ecco l’elenco completo dal quale potete trovare semplicemente la descrizione di ogni prodotto e anche il link diretto per procedere all’acquisto proprio su Amazon:
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OSRAM Telecamera da esterno SMART+ WiFi 4MP 2K IP67, visione notturna 10 m, audio bidirezionale, Ethernet, compatibile con Alexa, bianco per esterni, PREZZO: 34,38€, LINK;
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HP DeskJet 2820e 588K9B, Stampante Multifunzione a Getto d’Inchiostro A4 a Colori, Fronte e Retro Manuale, 7,5 ppm, Wi-Fi, Smart, 3 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi, Bianca, PREZZO: 35,99€, LINK;
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Harman Kardon Luna, Altoparlante Bluetooth Wireless Portatile, Design Elegante Resistente ad Acqua e Polvere IP67, Cavo USB, Autonomia fino a 12 ore, Grigio, PREZZO: 143,99€, LINK;
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Logitech G Saitek Farm Sim Controller, pack Farming Simulator: volante, console di controllo, pedali del gas e del freno, intervallo di sterzo 900°, oltre 38 pulsanti, connessione USB, PC/Mac, Nero, PREZZO: 169,99€, LINK;
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Acer Nitro KG242YEbiif, Monitor Gaming PC 24″, Display IPS Full HD 100 Hz, 1 ms (VRB), 16:9, FreeSync, VGA, HDMI (1.4), Lum 250 cd/m², ZeroFrame, Cavo HDMI Incluso, PREZZO: 64,90€, LINK.