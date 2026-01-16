Amazon spacca il prezzo del Google Pixel 10 Pro XL: ora costa 300 euro in meno

Google Pixel 10 Pro XL costa davvero molto meno del suo listino iniziale su Amazon, in questi giorni gli utenti sono pronti a godere di uno sconto di 300 euro. La promozione, valida per poco, è disponibile per tutti i consumatori che decidono di collegarsi, anche senza abbonamento Amazon Prime.

La scheda tecnica di questo dispositivo parte con dimensioni e peso superiori alla media, difatti si raggiunge un peso di 232 grammi, con misure di 162,8 x 76,6 x 8,5 mm di spessore. Il display è da 6,8 pollici di diagonale, con risoluzione di 1344 x 2992 pixel, si appoggia ad una tecnologia LTPO OLED con densità di 482 ppi, sempre con refresh rate a 120Hz, oltre 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus 2.

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Il processore è un Google Tensor G5, octa-core con frequenza di clock a 3,78GHz, passando per la solita GPU PowerVR D-Series DXT-48-1536, con alle spalle anche ben 16GB di RAM. Il comparto fotografico è composto da 3 sensori: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 48 megapixel, per finire con teleobiettivo da 48 megapixel.

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Amazon, il prezzo di Google Pixel 10 Pro XL è scontatissimo

Il prezzo di Google Pixel 10 Pro XL è fortemente ridotto rispetto al listino iniziale, proprio perché oggi il consumatore non dovrà più pagare i 1299 euro previsti in origine per il modello in oggetto, ma può approfittare dello sconto automatico di 300 euro, applicato direttamente a questa pagina, che abbasserà il livello della spesa fino a 999 euro.

Come più volte vi abbiamo raccontato in passato, Google Pixel 10 Pro XL viene commercializzato in tre colorazioni differenti; al momento attuale solamente il nero e il grigio sono in vendita alla cifra indicata, la terza non risulta disponibile direttamente su Amazon (la garanzia è sempre di 24 mesi ed è sbrandizzato).