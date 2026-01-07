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Amazon SHOCK con lo sconto sulla smart TV OLED di Samsung

scritto da Denis Dosi 0 commenti 1 Minuti lettura
Amazon SHOCK con lo sconto sulla smart TV OLED di Samsung

Una nuova promozione si staglia all’orizzonte, con la possibilità di acquistare una smart TV OLED di Samsung a basso prezzo, almeno in confronto al listino iniziale, direttamente su Amazon. Gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ad una forte riduzione, senza vincoli o limitazioni particolari.

Il modello che oggi è possibile acquistare con sconto importante è sicuramente QE48S94FAEXZT, in poche parole è una smart TV Samsung, che si appoggia a tecnologia OLED e possibilità di arrivare fino ad una risoluzione in 4K, con processore NQ4 AI Gen3, e AI Upscaling Pro. Uno degli aspetti più positivi, al netto della tantissima tecnologia in campo, come Dolby Atmos & OTS Lite, è sicuramente rappresentato dal Motion Xcelerator, ovvero la possibilità di incrementare il refresh rate, fino a raggiungere ben 144 Hz, così da risultare perfetta anche per il gaming di ultima generazione.

Il prodotto spicca per eleganza e capacità di distinguersi in un mercato ricco di soluzioni, il design è minimale ma perfettamente a fuoco, mentre la base di appoggio centrale non lo alza troppo dalla superficie, rendendo difficile il posizionamento di altri oggetti al di sotto della stessa.

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Amazon, una promozione che nessuno si aspettava

La promozione viene definita addirittura inaspettata proprio per la qualità del prodotto che l’azienda ha deciso di scontare, un top di gamma a tutto tondo, che parte da un listino di 1149 euro, per scendere del 29%, e arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento finale di 815 euro. Per effettuare l’ordine collegatevi qui.

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Samsung OLED 4K Vision AI Smart TV 48'' QE48S94FAEXZT, NQ4 AI Gen3 Processor, 4K AI Upscaling Pro, Motion Xcelerator 144Hz, Dolby Atmos & OTS Lite, LaserSlim Design, 2025
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    Lanciata ufficialmente nel corso del 2025, non presenta altre colorazioni rispetto a quella indicata nel link sovrastante, per questo motivo non avete molte possibilità di scelta, vi dovrete adattare. La spedizione è gratuita presso il vostro domicilio, con garanzia della durata di 24 mesi.