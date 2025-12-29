Amazon SHOCK con lo sconto di oggi su OnePlus Nord 5

Una promozione davvero di tutto rispetto per gli utenti che vogliono spendere relativamente poco sull’acquisto di OnePlus Nord 5, smartphone che abbraccia perfettamente la fascia intermedia, mettendo a disposizione del consumatore finale un risparmio nettamente superiore alla media, ma soprattutto specifiche tecniche di altissimo livello.

Con Amazon potete avere il massimo con il minimo sforzo, difatti in questi giorni vi aspetta la promozione migliore per l’acquisto di OnePlus Nord 5, smartphone che ha dimensioni di 163,41 x 77,05 x 8,1 millimetri di spessore, con un peso di soli 211 grammi. Il display è da 6,83 pollici di diagonale, raggiunge tecnologia Swift AMOLED con densità di 450 ppi, risoluzione di 1272 x 2800 pixel, ma anche 144Hz, protezione Gorilla Glass 7i e oltre 16 milioni di colori.

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Il processore, Qualcomm Snapdragon 8s Gen3, è un octa-core con frequenza di clock a 3GHz, passando comunque per una GPU Adreno 735, ma anche 12GB di RAM per un memoria interna (non espandibile), che può raggiungere anche i 512GB.

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OnePlus Nord 5: che offerta oggi su Amazon

La spesa per l’acquisto di questo OnePlus Nord 5 è decisamente ridotta rispetto al listino iniziale, difatti il valore finale dell’ordine non sarà più di 499 euro, come previsto in origine, ma potrà racchiudere un investimento di soli 359 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

All’atto dell’acquisto, è bene sapere che il prodotto è attualmente disponibile in due colorazioni differenti: marble sands e phantom gray, entrambe in vendita a esattamente lo stesso prezzo. Sono device completamente sbrandizzati con garanzia della durata di 24 mesi, che coprono tutti i difetti di fabbrica, senza vincoli o limitazioni particolari. Spedizione gestita da Amazon con consegna gratuita presso il vostro domicilio, e possibilità comunque di accedere al prodotto entro pochissimi giorni dall’acquisto.