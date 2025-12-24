Amazon: sconto di 500 euro su ASUS Rog Strix G16 (2025)

Volete risparmiare il più possibile sull’acquisto di un notebook da gaming di ultima generazione? siete nel posto giusto, vi dovete collegare ad Amazon e mettere le mani su un dispositivo come l’ASUS ROG Strix G16 (2025), soluzione capace di aprire le porte verso le specifiche tecniche più complete in circolazione, con prestazioni super che Amazon cerca di rendere accessibili a chiunque.

Il display è il bellissimo ASUS ROG Nebula da 16 pollici, può raggiungere una risoluzione in FullHD a 1920 x 1080 pixel, e allo stesso tempo garantire un refresh rate a 240Hz, così da offrire la massima versatilità e rapidità possibile. Al netto di un pannello di alta qualità, il fulcro vitale del prodotto è chiaramente rappresentato dalla configurazione di SoC e scheda grafica: Intel Core Ultra 9 275HX, con al suo fianco la bellissima NVIDIA GeForce RTX 5080 con 16GB dedicati, senza dimenticarsi di ben 32GB di RAM e 1TB di memoria interna su SSD. Un setup davvero unico nel suo genere, forse il più performante tra quelli possibili attualmente sui laptop portatili.

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Il sistema operativo è ovviamente Windows 11, con pochissima personalizzazione software, se non per la presenza del solito Armoury Crate, centro nevralgico sul quale fare affidamento nel momento in cui si volessero modificare delle impostazioni di sistema.

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Amazon, la promozione di oggi su ASUS Rog Strix G16 (2025)

Tutte queste ottime specifiche tecniche di alto livello portano con sé un prezzo altrettanto elevato, difatti il notebook in questione è disponibile di listino a 3300 euro, ma solamente per il periodo natalizio Amazon ha deciso di ridurre la spesa fino a scendere a 2699 euro, sempre con garanzia della durata di 24 mesi. Premete questo link per acquistarlo subito e riceverlo entro pochissimo a domicilio.