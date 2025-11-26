Amazon: sconti assurdi sui migliori robot aspirapolvere Narwal nel Black Friday

Chi ha detto che la pulizia di casa debba essere una seccatura? Se state aspettando il momento giusto per portarvi a casa un robot aspirapolvere che faccia davvero la differenza, questo Black Friday su Amazon potrebbe essere l’occasione che stavate cercando. I prodotti Narwal – parliamo di quei robottini intelligenti che aspirano, lavano e si puliscono da soli – sono crollati a prezzi che non si vedevano da un pezzo.

E no, non è il solito “sconto finto” gonfiato per l’occasione. Qui parliamo di tagli netti, anche di diverse centinaia di euro. Ma occhio: la promozione scade alle 23:59 del 1° dicembre, e le scorte non sono infinite.

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@tecnoandroidit Scopri tutte le promo: https://www.tecnoandroid.it/2025/11/21/narwal-black-friday-amazon-sconti-robot-aspirapolvere-1674962/ Eventuali prodotti presenti in video potrebbero essere stati inviati dall’azienda per recensione/anteprima/creazione di contenuti. In ogni caso, i pareri e le considerazioni espresse nei contenuti prodotti sono totalmente neutrali. ♬ suono originale – Tecnoandroid | Tech & Gadget

Cosa c’è in offerta (e perché vale la pena darci un’occhiata)

Partiamo dal pezzo forte della lineup:

Il NARWAL Flow è il top di gamma, quello con aspirazione da 22.000 Pa, fotocamera AI integrata e stazione che lava i panni con acqua calda fino a 80°C. Praticamente fa tutto lui. Da 1.299€ scende a 849€ – un risparmio di 450 euro tondi. Scoprilo qui

è il top di gamma, quello con aspirazione da 22.000 Pa, fotocamera AI integrata e stazione che lava i panni con acqua calda fino a 80°C. Praticamente fa tutto lui. Da 1.299€ scende a – un risparmio di 450 euro tondi. Scoprilo qui Per chi cerca qualcosa di più accessibile, il NARWAL Freo S a 199€ (era 299€) è un entry level tutt’altro che banale: 8.000 Pa di potenza, navigazione laser e svuotamento automatico. Link diretto

a (era 299€) è un entry level tutt’altro che banale: 8.000 Pa di potenza, navigazione laser e svuotamento automatico. Link diretto Il Freo X10 Pro punta tutto sull’anti-groviglio e sul mop extra-large. Perfetto per chi ha animali in casa e trova peli ovunque. 399€ invece di 599€. Vai all’offerta

punta tutto sull’anti-groviglio e sul mop extra-large. Perfetto per chi ha animali in casa e trova peli ovunque. invece di 599€. Vai all’offerta Con il Freo Z10 si sale ancora: 15.000 Pa, lavaggio a 75°C, sollevamento automatico del mop sui tappeti. 459€ anziché 549€. Eccolo qui

si sale ancora: 15.000 Pa, lavaggio a 75°C, sollevamento automatico del mop sui tappeti. anziché 549€. Eccolo qui Il Freo Z10 Ultra aggiunge la separazione tra umido e secco e 18.000 Pa di aspirazione. Da 799€ a 549€ , uno dei tagli più interessanti. Guardalo su Amazon

aggiunge la separazione tra umido e secco e 18.000 Pa di aspirazione. Da 799€ a , uno dei tagli più interessanti. Guardalo su Amazon Infine il Freo X Ultra, con tecnologia DirtSense e sistema anti-groviglio totale. 499€ invece di 599€. Qui il link

Un trucchetto in più per risparmiare ancora

Se non vi bastasse, c’è un codice sconto che funziona sia su Amazon che sullo store ufficiale Narwal: inserendo TECNOBF50 al checkout risparmiate un ulteriore 5%. Sul sito del brand trovate anche diversi bundle interessanti, nel caso vogliate fare un regalo (o farvi un bel regalo).

Insomma, se stavate rimandando l’acquisto di un robot aspirapolvere serio, questo è probabilmente il momento migliore dell’anno per decidervi. Prima che finiscano.