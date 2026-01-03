Amazon sconta di 500 euro la smart TV Samsung: è da acquistare subito

Samsung è sicuramente uno dei produttori più conosciuti e apprezzati al mondo, per la sua capacità di mettere sul mercato dispositivi di altissima qualità, anche se non sempre prettamente economici. Tra le categorie merceologiche di maggior successo troviamo sicuramente il mondo delle smart TV, oggi impreziosito da modelli di smart TV Samsung di qualità nettamente superiore al normale, come la QE65QB83FAUXZT che potete trovare in promozione.

La prima cosa che notiamo dalla nomenclatura del prodotto è chiaramente la presenza di una diagonale da 65 pollici, si tratta difatti di una delle più grandi per le nostre case, con processore NQ4 AI di seconda generazione, tecnologia QLED e soprattutto possibilità di raggiungere una risoluzione in 4K. Moltissima è la tecnologia installata al suo interno, capace di ampliare notevolmente l’esperienza messa tra le mani del consumatore, e offrendo nel contempo anche una resa audio davvero più unica che rara (grazie a Dolby Atmos e OTS Lite). Il design è minimale, sottilissimo e unico nel suo genere, con una immersività davvero speciale, cornici sottilissime, colori vibranti, e un grande stand centrale che però non alza in particolar modo lo schermo dalla base d’appoggio.

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