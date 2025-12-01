Amazon: regali di NATALE a prezzo SHOCK, sconti al 70%

Quando si parla di e-commerce è difficile non finire a parlare anche del colosso Amazon, il quale detiene la leadership senza ombra di dubbio. Dopo il mese di novembre, caratterizzato dal classico e tanto atteso Black Friday, gli utenti possono basarsi su un mese di dicembre di grandissimo livello. Gli sconti infatti sono disponibili anche questa volta e soprattutto per gli amanti del mondo hi-tech.
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Amazon: questa è la lista del primo giorno di dicembre per gli utenti
Con tutti gli sconti di Amazon può lanciare ogni giorno, c’è sempre l’imbarazzo della scelta su cosa comprare e cosa magari valutare il prossimo mese in base al budget che si possiede. Oggi la notizia buona è che ci sono sconti talmente interessanti che si possono acquistare anche più prodotti insieme spendendo ciò che magari avreste speso per un solo prodotto lo scorso mese. A dimostrarlo è proprio la lista qui in basso che racchiude solo alcuni dei pezzi pregiati del mercato del celebre sito e-commerce, soprattutto per chi ama la tecnologia.
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SHARGEEK 170 Power Bank 24000mAh 140W PD 3.1 con Screen Display, Batteria Esterna Portatile a Ricarica Rapida, Computer Portatili e Altri Dispositivi, Compatibile con iPhone 16/15/14, MacBook Pro, PREZZO: 139,92€, LINK;
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SONGMICS Sedia da Ufficio Girevole, Sedia di Rete da Computer Ergonomica, Supporto Lombare, Oscillante, Seduta 53 cm, Braccioli Pieghevoli, Grigio Tortora OBN037G02, PREZZO: 68,79€, LINK.