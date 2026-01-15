Amazon: promo imperdibile sul Samsung Galaxy S25

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni sull’acquisto del Samsung Galaxy S25 è davvero impareggiabile, con la possibilità di risparmiare moltissimo, spendendo comunque relativamente poco, e potendo allo stesso tempo godere di prestazioni al top.

Gli utenti che oggi vogliono acquistarlo, devono prima di tutto sapere che le sue dimensioni/peso sono nettamente inferiori alla media, raggiungendo per la precisione 162 grammi di peso, con 146,9 x 70,5 x 7,2 mm di spessore. E’ uno smartphone che si può facilmente tenere in mano e trasportare ovunque vogliate, senza vincoli o limitazioni particolari.

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Sotto il cofano trova posto un processore di ottima qualità, stiamo ovviamente parlando di Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock che raggiunge i 4,47GHz, fermo restando poter far affidamento su un GPU Adreno 830, e anche 12GB di RAM. La memoria interna, al solito del resto, varia in relazione alla variante che scegliete di acquistare, e non è espandibile. Il display è anch’esso sottodimensionato rispetto alla media corrente, raggiungendo 6,2 pollici di diagonale, una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, essendo a tutti gli effetti un dynamic AMOLED 2X con densità di 416 ppi, risoluzione di 1080 x 2340 pixel e un refresh rate che si estende fino ad un massimo di 120Hz.

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Amazon: la promo da non perdere sul Samsung Galaxy S25

Una vera e propria occasione da non perdere sull’acquisto di questo Samsung Galaxy S25, il consumatore finale non spende più i 989 euro previsti in origine di listino, ma scende di circa 170 euro, per arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento di soli 829 euro. Ordinatelo subito collegandovi qui, con garanzia della durata di 24 mesi che copre, come sempre del resto, i difetti di fabbrica, non i danni accidentali.