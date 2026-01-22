Amazon: prezzo RIDICOLO per il Motorola Edge 60 Fusion

Uno dei prezzi più bassi e convenienti di quest’inizio di 2026 è sicuramente legato alla possibilità di acquisto di Motorola Edge 60 Fusion, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, che oggi può costare solamente 195 euro, approfittando dell’ottima promozione lanciata da Amazon e effettivamente disponibile per tutti i consumatori.

Il dispositivo, reso disponibile nel corso del 2025, è pronto per fare la differenza con il suo peso di soli 178 grammi, raggiungendo anche dimensioni di 161 x 73 x 7,95 mm. E’ relativamente facile da tenere in mano e da trasportare ovunque volgiate, fermo restando avere un display da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1220 x 2712 pixel, una densità di 446 ppi e una tecnologia P-OLED di ultima generazione. Il refresh rate si ferma a 120Hz, garantendo a tutti gli effetti la massima fluidità e velocità di utilizzo, con protezione Gorilla Glass 7i e oltre 16 milioni di colori.

Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da 2 sensori: un principale da 50 megapixel e un secondario ultragrandangolare da 13 megapixel. Può raggiungere una risoluzione massima di scatto di 8165 x 6124 pixel, mentre l’apertura massima è di F2.2, sempre con un angolo di ripresa di 120 gradi. Spostando l’attenzione nella parte anteriore, invece, ecco arrivare un sensore da 32 megapixel con apertura F2.2.

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Amazon: il prezzo sul Motorola Edge 60 Fusion è davvero ottimo

La promozione di cui vi parliamo nel nostro articolo prevede una spesa finale da sostenere di soli 195,99 euro, promettendo in questo modo al consumatore la possibilità di mettere le mani sul prodotto in questione, pagandolo molto meno del listino originario. Se volete ordinarlo, dovete subito collegarvi a questo link.

L’unica colorazione attualmente in promozione è quella che trovate inserita qui sopra, per questo motivo consigliamo di controllare attentamente se è di vostro gradimento prima di procedere all’ordine.