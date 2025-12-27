Amazon, prezzo crollato per il monitor da gaming di Samsung

Una promozione davvero molto interessante si nasconde alle spalle di Amazon, azienda capace di mettere sul mercato offerte e sconti mai visti prima d’ora, facilitando di molto la vita di tutti quei consumatori che vorrebbero accedere a prodotti di qualità, spendendo comunque relativamente poco. Tra i tanti modelli attualmente in sconto, spicca sicuramente la presenza di Samsung Monitor Gaming Odyssey 3D, mostro sacro del settore oggi in offerta di quasi 900 euro.
Il prodotto di cui vi parliamo presenta una diagonale perfettamente adatta alla maggior parte degli ambienti, essendo di 27 pollici, con risoluzione massima raggiungibile 3840 x 2160 pixel (UHD) in rapporto d’aspetto di 16:9. Si appoggia a tecnologia IPS, ma allo stesso tempo mostra tutta la propria anima di gaming con refresh rate a 165Hz, fermo restando avere un tempo di risposta di soli 1ms. Perfettamente compatibile con G-Sync, il modello indicato nell’articolo si discosta dalla massa con la possibilità di godere di una piena esperienza 3D senza l’utilizzo e l’ausilio di occhialini o accessori dedicati (la conversione del video può avvenire anche appoggiandosi all’intelligenza artificiale).
A differenza di quanto si potrebbe pensare, il suo essere completamente piatto (e non curvo), rappresenta sicuramente un aspetto positivo che gli permette di distinguersi dalla massa. Il design elegante, come praticamente in tutti i modelli di Samsung, lo rende facilmente utilizzabile in ogni ambiente e per qualsiasi scopo.
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Amazon, arriva la promozione migliore sul monitor da gaming di Samsung
Il prezzo di vendita di questo monitor Samsung è davvero molto più basso del normale, sebbene comunque resti molto elevato, ma dovete sapere che il suo listino parte da 2165,98 euro, per questo motivo anche i 900 euro di sconto (circa il 43%) applicati da Amazon a questo link, rappresentano una delle migliori occasioni per risparmiare.