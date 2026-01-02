Amazon: nuove offerte con i SALDI 2026, ecco sconti tech super

Ogni sconto disponibile oggi su Amazon rappresenta il meglio di questi primi giorni del 2026, in quanto sono già cominciati i saldi. Chi vuole comprare, deve farlo adesso, soprattutto se il suo intento è portare a casa qualche buon pezzo di tecnologia. Il colosso americano infatti è arrivato anche in Italia con offerte stupefacenti che riguardano prodotti molto ricercati.
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Amazon si è superata con sconti clamorosi, ecco cosa si può acquistare in queste ore
Quello che Amazon riserva agli utenti è davvero incredibile e lo si può vedere già dai prodotti che vengono indicati qui in basso in una breve lista. Oltre alla descrizione di ogni singolo dispositivo in vendita, c’è anche il link diretto per la pagina di acquisto su Amazon:
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Apple iPhone 17 Pro 256 GB Blu profondo – Versione con display ProMotion da 6,3 pollici, chip A19 Pro e sistema fotografico avanzato con fotocamera frontale Center Stage, PREZZO: 1.269,00€, LINK.
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CPS GT360M ARGB Display BK – Sistema di raffreddamento a liquido AIO con schermo IPS da 2,8 pollici, supporta CPU fino a 300W TDP e include tre ventole ARGB PWM, PREZZO: 80,71€, LINK.
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MSI MAG A650GL – Alimentatore da 650W certificato 80 Plus Gold, completamente modulare, con ventola FDB da 120 mm e garanzia di 7 anni, PREZZO: 87,99€, LINK.
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OURA Ring 4 Silver Misura 6 – Smart ring progettato per il monitoraggio di sonno, attività fisica e frequenza cardiaca, con autonomia fino a 8 giorni e compatibilità con il kit di misurazione dedicato, PREZZO: 279,00€, LINK.
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Osmo 360 Combo Essenziale – Fotocamera a 360 gradi con sensore da 1 pollice, registra video nativi in 8K e include manico telescopico invisibile e batterie aggiuntive per una maggiore autonomia, PREZZO: 475,00€, LINK.