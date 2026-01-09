Amazon lancia lo sconto migliore di gennaio: monitor LG a soli 89 euro

Amazon rinnova la propria campagna promozionale mettendo a disposizione di tutti i consumatori nuovi sconti speciali, con la possibilità comunque di mettere a disposizione dell’utente un rapporto qualità/prezzo davvero più unico che raro. In questi freddi giorni invernali, infatti, è possibile acquistare un monitor LG a soli 89 euro.

La soluzione di cui vi vogliamo parlare presenta codice 24U411A , si tratta di un monitor di ultima generazione da 24 pollici di diagonale, un IPS LCD con refresh rate a 120Hz, e risoluzione che comunque può raggiungere anche il FullHD (supportando tecnologia HDR10). Si tratta comunque di un prodotto che ha un’anima da gaming, con un tempo di risposta di solo 1ms, così da garantire la massima reattività per ogni sollecitazione.

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Il trattamento antiriflesso lo rende perfetto per ogni ambiente, mentre il suo flicker safe è adatto per tutti coloro che invece vogliono poterne godere appieno senza preoccupazioni. Non lasciatevi ingannare dal suo essere un IPS LCD, in quanto copre perfettamente il 99% della gamma sRGB. L’unico limite riguarda l’assenza di un altoparlante integrato, di conseguenza è strettamente necessario fare affidamento su speaker esterni, collegandoli fisicamente tramite il jack da 3,5mm.

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Amazon, che offerta in esclusiva oggi per tutti

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare questo monitor LG, il suo listino di 99,99 euro è stato ulteriormente ribassato da Amazon, fino a scendere ad una spesa finale di soli 89,99 euro, in questo modo lo potrete ricevere a domicilio a titolo completamente gratuito, senza vincoli o spese accessorie. L’ordine è da completare subito qui.

Lo chassis, sebbene sia realizzato interamente in plastica, appare essere di buona qualità generale, con materiali resistenti e duraturi, atti a perdurare nel corso del tempo (e non trattengono le impronte).