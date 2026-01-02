Amazon: la smart TV Hisense costa solo 399 euro

Uno dei prodotti più acquistati del 2025 è stato sicuramente la smart TV, fondamentale al giorno d’oggi all’interno delle nostre abitazioni, proprio per godere appieno delle funzionalità e prestazioni dei servizi di streaming, riuscendo in questo modo ad accedere ai vari Netflix, Disney+, ma anche Amazon Prime Video o Apple TV+. Fortunatamente per avvicinare il maggior numero di utenti all’acquisto ci ha pensato Amazon, con uno sconto importante sull’acquisto del prodotto di casa Hisense.

Il modello di cui vi parliamo oggi è il 50E7Q, si tratta di una smart TV LED da 50 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione massima in 4K, con il plus della possibilità di affidarsi a un refresh rate a 144Hz, così da riuscire a godere della massima fluidità possibile. Tra le tecnologie e le caratteristiche di punta, segnaliamo Dolby Vision IQ, HDR 10+, ma anche Smart TV VIDAA, la presenza di una Game Mode Pro, passando per Dolby Atmos, HEVC 10, lativù 4K e l’assistente vocale Amazon Alexa integrato direttamente. Un setup davvero interessante e completo, con tanta connettività nella parte posteriore, dove possiamo trovare HDMI di ultima generazione, ma non solo.

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Amazon: la promozione di oggi è fuori di testa

Oggi la smart TV Hisense può essere vostra con un risparmio nettamente superiore alle aspettative, difatti si parte da un listino di 529 euro, per scendere comunque di circa il 25%, e arrivare in questo modo a spendere solamente 399 euro per il suo acquisto definitivo al seguente link.

Il consumatore interessato all’acquisto, deve comunque sapere che la spedizione a domicilio viene gestita direttamente da Amazon, con la consegna gratuita garantita per tutti, a prescindere che si abbia, o meno, un abbonamento Amazon Prime attivo.