Amazon: in esclusiva MacBook Air M4 con sconto folle di 200€

Come resistere ad un portatile che pesa pochissimo, lavora tantissimo e mantiene un’eleganza quasi imbarazzante? Amazon lo mette online con una proposta capace di far alzare più di un sopracciglio. Serve davvero così tanta potenza in un corpo così sottile? La risposta arriva al primo utilizzo, quando ogni operazione scorre con una naturalezza sorprendente. Amazon diventa il punto di partenza per chi cerca tecnologia avanzata senza rinunciare allo stile. E poi c’è quel colore Celeste, che non passa inosservato ed è dedicato a chi ama distinguersi senza eccessi. Tra lavoro intenso, contenuti multimediali e sessioni di intrattenimento, questo MacBook Air dimostra che leggerezza e potenza possono convivere serenamente. E quando entra in gioco Apple Intelligence, la sensazione è quella di avere tra le mani qualcosa di prezioso. Amazon lo sa bene e lo propone come scelta irresistibile per chi pretende il massimo, sempre e ovunque.

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Amazon punta tutto sul MacBook Air M4

Su Amazon spicca un prezzo che fa riflettere: 948,99€, con uno sconto del -17% che rende l’acquisto ancora più invitante. MacBook Air 13’’ con chip M4 (2025) nasce progettato per Apple Intelligence, capace di supportare scrittura, organizzazione e creazione con una sicurezza avanzata sulla privacy. Il display Liquid Retina da 13,6’’ mostra un miliardo di colori, trasformando immagini e testi in una vera esperienza visiva. La memoria unificata da 16GB e i 256GB di archiviazione SSD garantiscono reattività elevata anche con più applicazioni aperte. La batteria fino a 18 ore consente lunghe sessioni lontano dalla presa. Su Amazon vengono valorizzati anche dettagli come Touch ID, la videocamera 12MP Center Stage, quattro altoparlanti con audio spaziale e la connettività completa con Thunderbolt 4, MagSafe, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, con supporto fino a due monitor esterni. Amazon propone così un portatile che unisce prestazioni avanzate e design minimale, pronto a soddisfare anche le aspettative più alte. Compralo ora qui su!