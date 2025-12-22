Amazon IMPAZZISCE con lo sconto sulla smart TV Sony Bravia 3

La promozione che Amazon ha pensato di attivare in questi giorni è sicuramente una delle più interessanti, proprio perché apre le porte del massimo risparmio a milioni di consumatori, sull’acquisto di una smart TV Sony BRAVIA 3, godendo nel contempo di prestazioni al top, senza rinunce particolari o limitazioni cui dover sottostare in fase d’acquisto.

A differenza di tanti altri modelli che costano parecchio e sono relativamente piccoli, in questo caso parliamo di un televisore da addirittura 65 pollici, perfetto per riuscire a guardare contenuti di vario genere godendo di una totale immersione, e allo stesso tempo mantenendo una elevata qualità di riproduzione, con supporto Dolby Vision/Atmos, IMAX Enhanced e ovviamente accesso a tutte quelle funzioni che fungono da contorno e migliorano la sua versatilità.

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Come tutti gli altri modelli di casa Sony, anche in questo caso il sistema operativo è Google TV, ciò sta a significare poter accedere ad uno degli OS più apprezzati e ricercati dal pubblico, ricco di funzionalità e supporto ad esempio a Google Cast e Apple AirPlay 2, per la trasmissione dei contenuti anche senza collegamento fisico.

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Amazon, che sconto sulla smart TV Sony BRAVIA 3

Volete un televisore di alta qualità a un prezzo comunque abbordabile? allora siete nel posto giusto, solo per questi giorni il consumatore non dovrà più pagare i 1199 euro previsti in origine di listino per l’acquisto di Sony BRAVIA 3, approfittando della riduzione del 36% applicata in automatico sulla pagina di Amazon. La spesa si aggira in finale sui 773 euro, con consegna gratuita a domicilio. Premete questo link per effettuare l’acquisto.

I tempi di ricezione, a dispetto di quanto siamo solitamente abituati a vedere con Amazon, sono leggermente più lunghi, anche se va detto che in genere l’azienda tende a ridurli notevolmente.