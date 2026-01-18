Amazon folle: Samsung Galaxy Watch Ultra con sconto del 36%

Avreste mai immaginato di poter acquistare uno smartwatch a marchio Samsung superiore al 30%? Ebbene sì. Tutto ciò oggi è possibile grazie all’idea di Amazon di scontare uno dei prodotti attualmente più richiesti dagli utenti. Parliamo del Samsung Galaxy Watch Ultra 2025. Si tratta di un dispositivo che può essere utilizzato per tenere sotto controllo diversi parametri legati alla salute, ma non solo.

Questo smartwatch Samsung si contraddistingue principalmente per il suo design. Il Samsung Galaxy Watch Ultra presenta infatti una scocca leggera e resistente pronta ad affrontare ogni situazione. Siete pronti per indossarlo in qualunque occasione?

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Samsung Galaxy Watch Ultra in offerta su Amazon

Come anticipato, questo smartwatch realizzato dal marchio Samsung non passa certamente inosservato grazie alla presenza di una scocca leggera e resistente pronta ad affrontare ogni situazione. Dalle più formali, alle sessioni di sport in palestra o all’aria aperta. Avreste mai pensato di potervi tuffare in acqua con lo smartwatch al polso? Con questo modello non dovrete più preoccuparvi perché è resistente all’acqua, disponendo di una classificazione 10 ATM. E’ perfetto per praticare sport acquatici come il nuoto, lo sci nautico e molto altro ancora.

Per rendere l’esperienza d’uso, il costruttore ha progettato questo smartwatch consentendo di migliorare i dati con l’AI. Dati disponibili direttamente sul watch.Tutto ciò consente anche di poter monitorare lo stato giornaliero ottenendo un punteggio energetico e scoprire, di conseguenza, il massimo potenziale.

Anche la batteria è eccellente. Non a caso, è stata implementata una batteria che regala fino a 100 ore nella modalità risparmio energetico e fino a 48 ore in modalità Exercise power. Giunti a questo punto non vi resta che procedere con l’acquisto del Samsung Galaxy Watch Ultra al prezzo di soli 450,84 euro grazie al -36%.