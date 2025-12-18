Amazon Fire TV: stretta più dura contro le app pirata, blocchi senza alternative

Il contrasto alla pirateria su Amazon Fire TV entra in una fase decisamente più rigida. Dopo mesi di segnali e indiscrezioni, Amazon ha iniziato a rendere inutilizzabili alcune applicazioni considerate illegali, incluse quelle installate tramite sideloading. La novità, riportata da AFTVNews, non si limita a un avviso dissuasivo: il blocco è ora operativo e più severo rispetto al passato.

Popup a schermo intero e avvio impedito

Su diversi dispositivi Fire TV, l’apertura di determinate app viene bloccata da un popup a schermo intero. In precedenza, l’avviso consentiva una scelta: disinstallare l’app oppure avviarla comunque. Questa possibilità è stata rimossa. Oggi l’interfaccia propone solo Disinstalla o dismiss. Quest’ultima opzione chiude l’avviso ma non permette di eseguire l’app, che resta installata ma di fatto non utilizzabile.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il cambiamento segna un salto di qualità nell’approccio di Amazon: non più una deterrenza, ma un’interdizione vera e propria all’uso delle app ritenute non conformi.

Nessun workaround semplice

Al momento non emergono soluzioni immediate per aggirare il blocco. Dalle analisi iniziali, il sistema sembrerebbe basarsi sul nome del pacchetto dell’app per attivare il popup. Questo suggerisce una possibile area di intervento, ma non basta rinominare l’APK. Servirebbero versioni alterate o completamente nuove delle app, con una procedura complessa e avanzata che pochi utenti saranno disposti a intraprendere.

Un elenco ufficiale che non c’è

Amazon afferma che il provvedimento colpisce solo le app pirata, ma non ha pubblicato un elenco ufficiale e completo. In assenza di indicazioni chiare, gli utenti procedono per tentativi, condividendo online cosa funziona ancora e cosa no in base alle installazioni presenti sui dispositivi.

Una direzione già annunciata

La mossa non sorprende. Da tempo Amazon aveva promesso di rendere Fire TV un ecosistema più sicuro e controllato, anche in risposta alle pressioni dei detentori dei diritti. La tolleranza verso strumenti e contenuti non autorizzati si riduce ulteriormente, con un impatto concreto sull’uso quotidiano dei dispositivi.

Il risultato è un ambiente più chiuso, allineato alle policy dei contenuti, in cui la pirateria viene contrastata non solo a parole ma con limitazioni tecniche difficili da eludere.