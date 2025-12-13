Amazon Fire TV in OFFERTA: la smart TV ha uno sconto di 350 euro oggi

Lo sconto che l’utente oggi si ritrova a poter godere per l’acquisto di una smart TV Amazon Fire TV è davvero importante, poiché si parte da un listino di 699 euro, ma il risparmio è addirittura di 350 euro, facilitando di molto la vita di tutti coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo. Amazon colpisce ancora, ma il prezzo basso è valido solo per poco tempo, di conseguenza consigliamo caldamente di prendere il più rapidamente possibile una decisione.

Il prodotto di cui vi parliamo è una smart TV da 50 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione 4K UHD con supporto Dolby Vision IQ e soprattutto tecnologia QLED. A rendere l’esperienza ancora migliore ci pensa direttamente HDR10+ Adaptive, per colori sempre più vibranti e precisi, oltre chiaramente al controllo vocale con Alexa e il local dimming per la retroilluminazione. Il dispositivo presenta un design abbastanza classico, senza dettagli particolari che gli permettano di distinguersi dalla massa, con uno stand (o base d’appoggio) organizzato su due piedi che si posizionano verso gli angoli, fermo restando comunque abbastanza al centro dello stesso (ma alzano notevolmente il televisore dalla base di appoggio).

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Andate subito sul canale Telegram @codiciscontotech così avrete le offerte Amazon e tutti i migliori codici sconto gratis in esclusiva sul vostro smartphone, potrete risparmiare al massimo.

Amazon Fire TV: che occasione in questi giorni

Un risparmio assolutamente importante su uno dei migliori prodotti di Amazon, la Fire TV in questione viene scontata di circa 350 euro rispetto al suo normale listino, garantendo così al consumatore finale una spesa da sostenere che si abbassa notevolmente scendendo fino a raggiungere soli 349,99 euro. Ordinatelo subito collegandovi al seguente link.

La spedizione a domicilio viene gestita da Amazon, con la certezza di poter ricevere la merce in tempi brevissimi, e soprattutto la garanzia legale della durata di 2 anni, che copre tutti i possibili difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare in fase di utilizzo.