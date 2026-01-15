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Amazon fa un regalo con lo sconto di ASUS ROG Xbox Ally

scritto da Denis Dosi 0 commenti 1 Minuti lettura
Amazon fa un regalo con lo sconto di ASUS ROG Xbox Ally

Promozione assolutamente da non perdere per tutti gli amanti del gaming, in questi giorni è disponibile all’acquisto ASUS Rog Xbox Ally, modello RC73YA, con un prezzo di vendita molto più basso del normale, così da facilitare l’acquisto da parte del pubblico nell’avvicinamento a un device comunque completo e funzionale, che grazie ad Amazon risulta essere più accessibile per tutti.

Stiamo parlando di una vera e propria console da gaming portatile, dotata di un display da 7 pollici di diagonale, completamente touchscreen, che può raggiungere una risoluzione elevata, e soprattutto si può estendere fino a 120Hz di refresh rate. Il dettaglio e la nitidezza sono nel complesso davvero eccellenti, discorso simile per quanto riguarda il processore, che in questo caso è l’AMD Ryzen Z2, SoC accoppiato con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD PCIe.

A differenza delle altre console da gaming che trovate in commercio, ASUS ROG Xbox Ally è dotata di sistema operativo Windows 11 Home. Le sue dimensioni non sono ridotte, è un prodotto abbastanza ingombrante e importante anche nel peso, di conseguenza consigliamo di valutare bene questo aspetto, prima di pensare di acquistarla.

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Amazon, la promozione di oggi su Asus Rog Xbox Ally

La spesa per l’acquisto di questa console portatile da gaming è decisamente più bassa di quanto avremmo mai sperato, si parte da un listino di 599 euro e Amazon ha pensato di applicare un relativamente piccolo sconto, pari al 10% e corrispondente a circa 50 euro, per arrivare a una spesa finale da sostenere pari a 547,99 euro. Premete qui per effettuare l’ordine.

ASUS ROG Xbox Ally RC73YA, Console Gaming, Display 7' Glossy touchscreen, 120Hz, AMD Ryzen Z2, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, White
ASUS ROG Xbox Ally RC73YA, Console Gaming, Display 7" Glossy touchscreen, 120Hz, AMD Ryzen Z2, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, White
    523,14 EUR
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    Il consumatore che sceglierà di acquistarla, deve comunque sapere che la spedizione a domicilio è completamente gratuita, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, con garanzia di 24 mesi.