Amazon fa un regalo con lo sconto di ASUS ROG Xbox Ally

Promozione assolutamente da non perdere per tutti gli amanti del gaming, in questi giorni è disponibile all’acquisto ASUS Rog Xbox Ally, modello RC73YA, con un prezzo di vendita molto più basso del normale, così da facilitare l’acquisto da parte del pubblico nell’avvicinamento a un device comunque completo e funzionale, che grazie ad Amazon risulta essere più accessibile per tutti.

Stiamo parlando di una vera e propria console da gaming portatile, dotata di un display da 7 pollici di diagonale, completamente touchscreen, che può raggiungere una risoluzione elevata, e soprattutto si può estendere fino a 120Hz di refresh rate. Il dettaglio e la nitidezza sono nel complesso davvero eccellenti, discorso simile per quanto riguarda il processore, che in questo caso è l’AMD Ryzen Z2, SoC accoppiato con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD PCIe.

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A differenza delle altre console da gaming che trovate in commercio, ASUS ROG Xbox Ally è dotata di sistema operativo Windows 11 Home. Le sue dimensioni non sono ridotte, è un prodotto abbastanza ingombrante e importante anche nel peso, di conseguenza consigliamo di valutare bene questo aspetto, prima di pensare di acquistarla.

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Amazon, la promozione di oggi su Asus Rog Xbox Ally

La spesa per l’acquisto di questa console portatile da gaming è decisamente più bassa di quanto avremmo mai sperato, si parte da un listino di 599 euro e Amazon ha pensato di applicare un relativamente piccolo sconto, pari al 10% e corrispondente a circa 50 euro, per arrivare a una spesa finale da sostenere pari a 547,99 euro. Premete qui per effettuare l’ordine.

Il consumatore che sceglierà di acquistarla, deve comunque sapere che la spedizione a domicilio è completamente gratuita, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, con garanzia di 24 mesi.