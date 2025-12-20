Amazon è INCREDIBILE: il prezzo di Motorola Edge 60 CROLLA oggi

Risparmiare con Amazon rappresenta sicuramente la migliore occasione per spendere poco sui migliori prodotti in commercio, riuscendo a godere di un rapporto qualità/prezzo nettamente superiore alla media, come nel caso dell’acquisto odierno di Motorola Edge 60, smartphone che viene a costare decisamente meno con la promozione lanciata dall’azienda sul proprio e-commerce.
La scheda tecnica di questo smartphone, lanciato sul mercato nel corso del 2025, parte con un display da 6,7 pollici di diagonale, un P-OLED con risoluzione di 1220 x 2712 pixel, densità di 446 ppi, oltre 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass 7i, per godere anche di una reattività superiore al normale con i 120Hz di refresh rate. Il processore non è altro che un MediaTek Dimensity 7300 di fascia media, octa-core con una frequenza di clock a 2,5GHz, sempre con alle spalle una GPU Mali-G615 MC2, fermo restando raggiungere addirittura 12GB di RAM, con memoria interna espandibile con microSDXC.
Il comparto fotografico è composto nella parte posteriore da un trittico di sensori molto interessanti: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 50 megapixel, per terminare con un effetto bokeh da 10 megapixel. Il tutto porta alla realizzazione di scatti al massimo di 8165 x 6124 pixel, con apertura di F2 e angolo di ripresa di 122 gradi.
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Amazon, la promozione sul Motorola Edge 60 è da urlo
Il Motorola Edge 60 costa davvero molto poco rispetto al listino iniziale di 379 euro, a tutti gli effetti il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 215,40 euro per il suo acquisto a questo link. Da notare che è possibile scegliere tra due colorazioni differenti, entrambe caratterizzate da una scocca posteriore veramente piacevole alla vista e al tatto, capace di rendere il prodotto praticamente unico nel suo genere, distinguendosi profondamente dalla massa.