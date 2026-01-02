Amazon è IMPAZZITA: sconto di 100 euro su Apple iPad Pro 13″

I primi giorni del nuovo anno sono sinonimo di grandissimi sconti e di possibilità di acquisto per gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo, difatti su Amazon è possibile trovare una importante riduzione applicata direttamente su Apple iPad Pro 13″, considerato da tutti il top di gamma assoluto dei tablet con sistema operativo iOS.

Disponibile sul mercato da pochissimi mesi, il dispositivo in questione ha un peso di 582 grammi, con dimensioni che raggiungono 281,6 x 215,5 x 5,1 millimetri di spessore, è chiaramente ingombrante e difficile da trasportare, ma risulta essere pensato per tutti coloro che vogliono godere della massima produttività. Il suo punto di forza è chiaramente rappresentato dall’ampio display da 13 pollici di diagonale, con risoluzione di 2064 x 2752 pixel, un Ultra Retina Tandem OLED che presenta densità di 264 ppi, passando anche per un refresh rate fino a 120Hz e pannello resistente ai graffi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Spostando l’attenzione alle prestazioni, il tablet integra il nuovissimo processore Apple M5, con 3 core per le performance e 6 core per l’efficienza, affiancato dalla GPU di Apple a 10-core. La configurazione prevede poi la presenza di 12GB di RAM, per il multitasking a livelli mai visti prima.

Scoprite subito le nuove offerte Amazon e ricevete anche i codici sconto gratis, andando subito sul canale Telegram @codiciscontotech.

Amazon, questi sconti sono da sogno

Arriva uno sconto davvero da sogno per tutti su Amazon per l’acquisto di Apple iPad Pro 13″, difatti in questi giorni è possibile approfittare di una riduzione di circa 100 euro, andando a spendere solamente 1369 euro, contro i 1469 euro di listino. L’ordine, da effettuare direttamente a questo link, prevede anche la garanzia legale della durata di 2 anni, che copre tutti i difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare durante l’utilizzo.

Come era lecito immaginarsi, all’interno della confezione non troverete la tastiera, ma sarà da acquistare a parte. La versione in oggetto prevede 256GB di memoria interna.