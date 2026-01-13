Amazon: dovete acquistare subito questo Asus Zenbook 14

Un prezzo di vendita davvero ridotto ai minimi termini per l’acquisto di un Asus Zenbook 14, in questi giorni Amazon riserva una piacevolissima sorpresa a tutti i consumatori, mettendo a disposizione uno sconto più unico che raro su uno dei migliori prodotti in circolazione.

Il modello che oggi può essere vostro a prezzo scontato è l’UX3405CA, si tratta di un notebook di ultima generazione con monitor OLED da 14 pollici di diagonale, capace di raggiungere una risoluzione massima in FullHD+, e soprattutto un refresh rate che si estende fino ad un massimo di 120Hz. Sotto il cofano trova posto un processore Intel di ultima generazione, e tra i più potenti in assoluto per quanto riguarda i notebook, difatti parliamo di Intel Core Ultra 9 285H, con alle spalle ben 32GB di RAM e anche 1TB di memoria interna su SSD.

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Lo chassis è realizzato interamente in metallo, con una bellissima finitura opaca su tutta la superficie, che gli permette di trattenere poco le impronte, ma oltretutto lo rende estremamente elegante e durevole. La tastiera è completa, ma priva di tastierino numerico, che viene ripreso digitalmente sul touchpad. In ultimo, il sistema operativo è ovviamente Windows 11 Home, senza vincoli o personalizzazioni software particolari.

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Amazon, ecco il prezzo di Asus Zenbook 14

La promozione di oggi sull’Asus Zenbook 14 è davvero più unica che rara, con la possibilità comunque di acquistare un prodotto in sconto di 110 euro, risparmiando decisamente di più di quanto avreste mai immaginato. Per effettuare l’ordine non dovete fare altro che collegarvi subito a questo indirizzo.

La spedizione, gestita interamente da Amazon, è decisamente rapida e prevede la consegna a domicilio entro pochissimo, così avrete la possibilità di godere del prodotto sin da subito, senza vincoli o limitazioni particolari.