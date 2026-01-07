Amazon da SOGNO: ecco lo sconto sul Google Pixel 10 Pro

Promozione assolutamente imperdibile per tutti gli utenti che vogliono avere accesso ad uno dei migliori smartphone attualmente in circolazione, difatti è possibile pensare di acquistare il Google Pixel 10 Pro a meno di 800 euro, grazie ad un’offerta davvero più unica che rara.

Nell’avvicinamento a questo smartphone è bene conoscere da vicino la sua scheda tecnica, proprio per comprenderne le qualità generali. Stiamo parlando di un dispositivo da 207 grammi di peso, con dimensioni di 152,8 x 72 x 8,6 millimetri. Il suo processore è il Google Tensor G5 di ultima generazione, octa-core con frequenza di clock a 3,78GHz, passando anche per la solita ottima GPU PowerVR D-Series, alle cui spalle sono stati posizionati ben 16GB di RAM (la memoria interna non è invece espandibile con microSD).

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Il display è da 6,3 pollici, la sua risoluzione è di 1280 x 2856 pixel, si tratta di un LTPO OLED con densità di 497 ppi, che presenta la possibilità di raggiungere addirittura 120Hz di refresh rate, passando sempre con 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus 2. Il comparto fotografico, invece, è composto da ben 3 sensori differenti tra loro, suddivisi in un principale, un ultragrandangolare e un teleobiettivo, rispettivamente di 50, 48 e 48 megapixel.

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Amazon, che occasione sul Google Pixel 10 Pro

Un’occasione davvero più unica che rara, gli utenti possono pensare di acquistare Google Pixel 10 Pro, risparmiando molto più del passato: si parte da un listino di 1099 euro, per scendere di circa 300 euro, e arrivare in questo modo a poter sostenere un investimento finale di soli 799 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

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