Amazon da sogno con lo sconto inedito su Apple iPhone 17 Pro Max

Apple iPhone 17 Pro Max è disponibile all’acquisto su Amazon con uno sconto assolutamente imperdibile, gli utenti sono felicissimi di avere la possibilità di ordinarlo spendendo relativamente poco rispetto al listino iniziale, in questo modo si riduce al massimo la spesa da sostenere, e allo stesso tempo si può godere di una qualità generale superiore al normale.

Nell’avvicinarsi a questo prodotto è bene sapere che le sue dimensioni sono nettamente superiori alla media, avendo un peso di 231 grammi, e precisamente 163,4 x 78 x 8,75 millimetri di spessore, potendolo tranquillamente utilizzare in ogni ambiente, con la sua totale resistenza agli agenti atmosferici. Lo smartphone ha dimensioni di 6,9 pollici di diagonale, integra tecnologia Super Retina XDR OLED, con densità di 460 ppi, un refresh rate a 120Hz, e anche la protezione contro graffi e urti con Ceramic Shield.

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Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da 3 sensori differenti: tutti sono da 48 megapixel e si suddividono in un principale, ultragrandangolare e un teleobiettivo con zoom ottico 4x. Il processore rappresenta sicuramente il fiore all’occhiello di un device ricco di opportunità e di sorprese, essendo un Apple A19 Pro, con apple GPU (6-core) e 12GB di RAM; per quanto riguarda la memoria interna non è espandibile, per questo motivo valutate attentamente il modello che andrete a selezionare.

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Apple iPhone 17 Pro Max, la promozione su Amazon

Una promozione che nessuno si aspettava di vedere, ma che Amazon ha deciso di attivare giusto in questi giorni, difatti Apple iPhone 17 Pro Max, che di base costerebbe 1489 euro nella sua variante da 256GB di memoria interna, oggi può essere vostro con un investimento finale di soli 1349 euro, con circa 140 euro di sconto. L’ordine è da effettuare subito qui, con consegna gratuita a domicilio.