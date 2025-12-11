Amazon da SOGNO con lo sconto assurdo sulla smart TV LG

Una delle migliori promozioni dell’ultimo periodo va a toccare direttamente una smart TV di alto livello, un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza e di partenza, promettendo in cambio al consumatore finale prestazioni al top, con una spesa che potremmo quasi definire minima. Il valore finale dell’ordine, grazie allo sconto messo a disposizione da parte di Amazon, è sicuramente una delle più grandi sorprese del Natale 2025.

Il modello di cui vi parliamo è LG QNED AI (precisamente 65QNED84A6C), si tratta di una smart TV con diagonale di 65 pollici, possibilità di raggiungere una risoluzione in 4K, grazie alla presenza di un processore alpha7 gen8 che permette comunque di raggiungere buone prestazioni generali, anche per quanto riguarda l’apertura di applicazioni o la navigazione all’interno delle stesse. Il sistema operativo integrato rappresenta chiaramente il tratto distintivo, l’elemento che può fare la differenza in un’esperienza che al giorno d’oggi si sta uniformando tra i vari produttori.

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Le prestazioni sono molto buone anche per quanto riguarda il segmento gaming, essendo comunque compatibile con VRR in 4K a 60Hz, passando per la piena compatibilità con le tecnologie di ultima generazione. All’interno della confezione è possibile trovare un telecomando con funzione da puntatore AI, ottimo per trasformare il telecomando anche in un mouse, incrementando la produttività generale.

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Amazon da sogno con una promozione mai vista prima d’ora

Una delle migliori smart TV LG del periodo può essere vostra con un risparmio superiore al normale, difatti si parte da un listino di 899 euro, per scendere di circa 200 euro, e arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento finale corrispondente di circa 649 euro, direttamente al seguente link (sempre con spedizione gratuita).