Amazon da impazzire: la Xiaomi TV F ha un prezzo MAI VISTO

La promozione di cui vi parliamo oggi coinvolge un prodotto eccellente sotto molteplici aspetti e punti di vista, una smart TV di casa Xiaomi che vuole sicuramente fare la differenza in un mercato ricco di opportunità, promettendo prestazioni al top, ma con il giusto prezzo di vendita. Lo sconto, attivato direttamente su Amazon, rappresenta a tutti gli effetti la soluzione ideale per chi vuole il massimo con il minimo sforzo.

Il modello attualmente in promozione è la Xiaomi TV F 55, trattasi appunto di una smart TV da 55 pollici di diagonale (140cm), che può raggiungere una risoluzione massima in 4K UHD, al cui interno si possono trovare 2GB di RAM e 32GB di memoria interna (su cui installare le varie applicazioni). Tanta è la tecnologia presente al suo interno, con il plus rappresentato chiaramente dalla possibilità di utilizzare Amazon Alexa, oppure di espandere il proprio ambito anche verso il mondo del gaming, con la Game Boost Mode fino a 120Hz di refresh rate.

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Amazon da pazzi: la promozione sulla Xiaomi TV F ha un prezzo assurdo

Quanto può costare oggi una smart TV di casa Xiaomi? vi possiamo dire che la spesa finale è decisamente più bassa del normale, difatti si parte da 419 euro, per arrivare a dover sostenere un investimento finale di soli 349 euro, grazie ai 70 euro previsti in origine di listino di riduzione effettiva a questo link su Amazon.

Le sue dimensioni non sono assolutamente proibitive, se considerate che comunque parliamo di un dispositivo da 31,2 x 122,6 x 77 centimetri, e un peso di 9,1kg. La base di appoggio, se interessati, ha una larghezza di 110 centimetri, così da capire sin da subito dove effettivamente è possibile posizionarla, senza troppi problemi.