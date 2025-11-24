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Amazon Cyber Monday: promo ESPLOSIVA con il realme 14 Pro in PROMO

Il Black Friday Amazon continua nel Cyber Monday con uno sconto sorprendente sul realme 14 Pro da non lasciarsi scappare.

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
amazon black friday offerta, promozione

L’atmosfera del Cyber Monday resta viva e carica, mentre l’onda del Black Friday spinge nuove offerte verso chi cerca tecnologia interessante e prezzo accattivante. Ogni pagina Amazon diventa una corsa alla scoperta del prodotto giusto al momento giusto e il realme 14 Pro è proprio il device giusto. Amazon propone un taglio di prezzo notevole che dona energia all’intera offerta. L’occasione conquista per velocità, impatto visivo e funzioni indubbiamente ricche. La scheda prodotto Amazon sorprende per la precisione e invita a osservare da vicino ogni dettaglio di un dispositivo che arriva con stile top. La promozione prosegue in modo gustoso grazie alla combinazione di design particolare, fotocamere avanzate e specifiche tecniche solide, creando un pacchetto adatto a chi desidera potenza, autonomia e materiali originali. Il realme 14 Pro cattura lo sguardo grazie a un design cangiante influenzato dalla temperatura, un’idea che accompagna ogni uso con un tocco sorprendente. Il risultato è un device top ad un prezzo wow ora trovabile solo su Amazon!

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Specifiche, prezzo che colpisce ora su Amazon

Il realme 14 Pro si trova su Amazon a 223,29 euro, una cifra incisiva per un dispositivo che offre una fotocamera Sony IMX882 OIS da 50 MP con video 4K. Il design perlato cambia tonalità sotto i 16°C, ottenendo un effetto cangiante notevole. La certificazione IP66/68/69 garantisce resistenza a polvere, immersione e getti d’acqua ad alta pressione. La batteria da 5260 mAh con ricarica SUPERVOOC da 45 W assicura durata importante e integrità garantita per quattro anni. Il processore Dimensity 7300 Energy 5G a 4 nm sostiene gaming fino a 120 FPS e offre RAM dinamica fino a 26 GB con memoria interna da 256 GB. Il display curvo da 120 Hz raggiunge 4500 nit con PWM a 3840 Hz. Compralo andando adesso qui su!

realme 14 Pro Smartphone 5G,Grigio,Fotocamera Sony IMX882 OIS AI,Design che cambia colore sensibile al freddo,IP69,Display 120Hz,18GB(8+10espansione)+256GB,Esclusiva Amazon(Nessun adattatore)
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